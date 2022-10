GF Vip, Alberto De Pisis: la confessione inedita

Il GF Vip ha aperto i battenti da quasi un mese e alcuni concorrenti devono ancora venire alla luce. Tra loro c’è Alberto De Pisis che, nelle ultime ore, ha fatto una confessione inedita sul suo passato all’amica Carolina Marconi.

Alberto De Pisis, almeno per il momento, non ha attirato grande attenzione all’interno della casa del GF Vip. Ha avuto un piccolo ruolo in una delle puntate serali per il triangolo amoroso con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ma ha subito smontato il flirt. Nelle ultime ore, però, ha fatto una confessione inedita sul suo passato: ha avuto un tumore.

Parlando con Carolina Marconi, che ha recentemente vissuto il cancro sulla sua pelle, Alberto ha ammesso che in passato ha affrontato un ciclo di chemioterapia.

De Pisis non è entrato nei dettagli, ma ha sottolineato che dopo il tumore si è sottoposto a terribili cure per ben otto mesi. La Vippona l’ha ascoltato con interesse, poi ha concluso: “Tu mi capisci, siamo due guerrieri“.

Oltre alla confessione inedita sul cancro, Alberto ha parlato anche della sua attrazione per Donnamaria. Ha dichiarato:

“Edoardo non è un ragazzo particolarmente bello per me e non rientra nei miei canoni. È un ragazzo, ma è un bambino, perché lo è e ha degli atteggiamenti infantili, però forse perché mi è mancata tanto la dolcezza in lui la ritrovo tanto. Se è interessato anche agli uomini? No, non ne abbiamo parlato perché non sto lì a fare le interviste. Nessun momento di condivisione sotto questo punto di vista, non mi va di averlo ancora anche perché qualora dovesse esserci non sarebbe di certo qui”.