Nonostante stiano insieme da poco tempo, sembra proprio che Gigi Hadid e Bradley Copper siano già pronti per il grande passo. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di ripercorrere le tappe della loro storia d’amore.

Gigi Hadid e Bradley Cooper: la loro storia d’amore

Nonostante i 20 anni di differenza, Gigi Hadid e Bradley Cooper sembrano proprio essere una coppia molto solida e affiatata. L’attore e la supermodella stanno insieme dallo scorso anno e, a quanto pare, la loro relazione sta per fare un ulteriore passo avanti. Ma, prima di parlare di ciò, andiamo insieme a ripercorrere le tappe della loro storia d’amore:

Ottobre 2023: la supermodella e l’attore sono stati avvistati per la prima volta insieme prima per una cena romantica nel West Village, poi mentre erano in macchina a New York per una gita fuori porta.

Novembre 2023: prima vengono visti insieme a teatro, poi Bradley è presente a una cena di gruppo fra Hadid e le sue amiche, tra cui Taylor Swift, Selena Gomez e Cara Delevigne. Nel corso del mese inoltre l'attore statunitense è stato visto indossare vestiti della linea della Hadid, nello specifico un maglione a righe verdi, blu e nere.

Gennaio 2024 : la coppia viene fotografata, dopo i Golden Globe, in un ristorante italiano di Los Angeles e, il 25 gennaio finalmente confermano la loro storia d'amore. I due si trovano a Londra e passeggiano per le strade tenendosi per mano, a testimonianza appunto della relazione in corso.

Marzo 2024: la coppia è stata vista diverse volte a cena, sia da soli che con amici, tra baci e carezze.

Luglio 2024: in arrivo la proposta di matrimonio?

Gigi Hadid e Bradley Cooper: matrimonio in arrivo?

Come abbiamo appena visto, la supermodella Gigi Hadid e l’attore statunitense Bradley Cooper stanno insieme da meno di un anno ma, secondo le ultime indiscrezioni, i due sarebbero pronti per il grande passo, ovvero per il matrimonio. Un insider ha infatti rivelato al Daily Mail che l’attore è in procinto di fare la proposta di matrimonio alla supermodella: “Bradley ha già deciso che chiederà a Gigi di sposarlo. Non è nemmeno una domanda. Hanno parlato di famiglia e matrimonio all’inizio della loro relazione: si sono impegnati l’uno con l’altra e ora è solo questione di tempo“. Sempre secondo la fonte, l’attore una volta finiti i progetti a cui sta lavorando, vuole dedicare la massima priorità alla supermodella. Inoltre sembra anche che la famiglia di lui gli abbia già dato la benedizione, compresa la figlia avuta dalla relazione con Irina Shayk.

Gigi Hadid e Bradley Cooper: le precedenti relazioni

Pare solo questione di tempo il matrimonio tra Gigi Hadid e Bradley Cooper. La coppia è molto unita e entrambi vanno d’accordo con i rispettivi figli avuti da precedenti relazioni. Gigi Hadid è stata legata al cantante britannico Zayn Mailk, dal quale ha avuto una figlia, Khai, nel 2020. Bradley Cooper invece è stato sposato per pochi mesi con Jennifer Esposito, poi dal 2015 al 2019 è stato legato alla supermodella russa Irina Shayk, dalla quale ha avuto una figlia.