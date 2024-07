Tutto sulla festa organizzata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi per il loro anniversario di matrimonio.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio con una festa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne dei più su invitati, location e abiti.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano l’anniversario di matrimonio: invitati, location

Nozze d’argento per Benedetta Parodi e Fabio Caressa che, l’11 luglio scorso, hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. La festa si è svolta qualche giorno dopo l’anniversario, ma è stata comunque una festa che difficilmente i presenti dimenticheranno. A festeggiare insieme a una delle coppie più longeve del mondo della televisione, c’erano i parenti e gli amici di sempre. La presenza più importante per il volto noto di Sky Sport e per la conduttrice televisiva è stata quella dei tre figli, Matilde, Eleonora e Diego. Ecco cosa ha detto ha riguarda la stessa Benedetta Parodi: “mi hanno accompagnata, poi c’è stato il taglio della torta. Che emozione!”. La festa, si è tenuta il 20 luglio e, allo scoccare della mezzanotte, il loro figlio più piccolo, Diego, ha compito 15 anni. Sia Benedetta Parodi che Fabio Caressa hanno voluto documentare la serata pubblicando delle storie sui rispettivi profili di Instagram, ecco cosa ha scritto ad esempio il telecronista di calcio: “sembra ieri e invece sono 25 anni che ti amo. 25 anni insieme, ti risposerei ogni giorno.”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano l’anniversario di matrimonio: gli abiti

Come abbiamo appena visto, sabato 20 luglio 2024 Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato le nozze d’argento, ovvero i 25 anni di matrimonio, alla presenza di amici e parenti. Una cena, del gelato, musica e tanto divertimenti hanno caratterizzato la festa. Quando è arrivato il momento del taglio della torta, Benedetta Parodi ha scelto di indossare lo stesso abito che aveva indossato il giorno del matrimonio. Ecco cosa ha scritto su Instagram la conduttrice televisiva: “ho rimesso l’abito originale che avevo 25 anni fa. La cosa bella è che l’ho indossato con le mie amiche. L’ho rimesso, Eleonora e Diego mi hanno accompagnato, che emozione, è stato bellissimo.” Benedetta ha quindi raccontato che, esattamente come era accaduto 25 anni prima, la vestizione è avvenuta con le sua amiche più care. Si tratta di un abito bianco, con scollo a barca, corpetto e un’ampia gonna in tulle. Dopo il taglio della torta c’è stato anche l’immancabile lancio del bouquet.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano l’anniversario di matrimonio: la storia d’amore

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una delle coppie più longeve del mondo della televisione. I due, infatti, hanno appena festeggiato le nozze d’argento, ovvero i 25 anni di matrimonio. Era l’11 luglio del 1999 quando la conduttrice televisiva e il telecronista sportivo hanno pronunciato il fatidico sì. Fabio e Benedetta si sono conosciuti nel 1997, quando lei era stagista a Tele +. Caressa ha raccontato di aver fatto come un ninja per conquistarla. Nel corso degli anni non sono mai mancate le rispettive dediche d’amore, a testimonianza di un rapporto molto forte. Insieme hanno avuto tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.