Antonella Elia: scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono tutti i suoi ex amori.

Antonella Elia: tutti gli ex amori di una eterna ragazza

Antonella Elia, classe 1963, è una nota showgirl italiana. Nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni sentimentali, anche se è sempre stata molto discreta. Vediamo insieme chi sono gli ex amori di Antonella Elia di cui si è a conoscenza:

Marco Senise : il conduttore televisivo, noto soprattutto per aver partecipato per 15 anni al programma tv “Forum” e Antonella Elia sono stati insieme per pochissimo tempo. La showgirl torinese in una intervista aveva anche dichiarato che quella storia era stato un errore: “se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi grazie al cielo”.

Fabiano Petricone: con il professore universitario e scrittore Antonella Elia è stata per diverso tempo, circa 5 anni, dal 2013 al 2018. Pare che la storia sia finita per volontà di lei che voleva tornare single, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che la Elia ha addirittura dichiarato a Vanity Fair che per lei è come un fratello: "è che non ho più una passione, è come un fratello per me. Anche se Fabiano resta un amico ed è l'uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant'anni si è posati: non c'è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta e sogno una casa di campagna."

Antonella Elia: chi è l’attuale fidanzato?

Marco Senise e Fabiano Petricone sono quindi gli ex amori di Antonella Elia. Ma, chi è il suo attuale fidanzato? Si tratta di Pietro delle Piane, attore e personaggio televisivo italiano. Antonella e Pietro hanno anche partecipato insieme a “Temptation Island” ma, nel corso del programma, è scoppiata la gelosia di Pietro nei confronti di Fabiano Petricone, poiché la Elia più volte ha citato l’ex compagno. Antonella Elia aveva anche rivelato di sentire Fabiano di nascosto: “Pietro è molto geloso. I nostri litigi sono per il 90 % per Fabiano. Non posso più chiamarlo, prima lo sentivo anche due volte al giorno. Pietro a vissuto i primi sei mesi con le cose di Fabiano in casa. Le cose sono peggiorate perché io chiamavo Fabiano per qualsiasi cosa, ero dipendente da lui, anche per fare un biglietto per il treno, Pietro non era capace, Fabiano me li fa in due minuti.”

Antonella Elia: chi è Pietro delle Piane?

Pietro delle Piane è un attore e personaggio televisivo italiano, classe 1974. Dal 2019 è fidanzato con Antonella Elia e, nonostante la forte gelosia di lui verso l’ex della showgirl Fabiano Petricone, la loro relazione prosegue ancora oggi. Antonella Elia ha anche ammesso che se ha un rimpianto è proprio quello di non aver avuto un figlio da Pietro. L’attore è noto soprattutto per aver recitato nelle serie tv quali “Distretto di Polizia”, Un posto al Sole” e “Carabinieri 7”.