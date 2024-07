Ripercorriamo insieme, all’interno di questo articolo, le tappe della storia d’amore tra l’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: le tappe della loro storia d’amore

Domenica, 21 luglio 2024, l’attore Claudio Santamaria e la giornalista e scrittrice Francesca Barra hanno festeggiato 7 anni di matrimonio. Ripercorriamo adesso insieme le tappe della loro storia d’amore:

L’incontro : in pochi di voi magari lo sanno ma Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono conosciuti quando erano bambini a Policoro, in Basilicata. Insieme hanno anche ballato un lento, Francesca poi, ha ricordato nel corso di una intervista al Corriere della Sera che quello fu per lei il primo vero ballo.

: in pochi di voi magari lo sanno ma Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono conosciuti quando erano bambini a Policoro, in Basilicata. Insieme hanno anche ballato un lento, Francesca poi, ha ricordato nel corso di una intervista al Corriere della Sera che quello fu per lei il primo vero ballo. Vent’anni dopo : Francesca e Claudio, dopo il loro primo ballo insieme da piccoli, non si sono più visti per più di vent’anni. Lui è diventato un noto attore e, dalla relazione con Delfina Delletrez Fendi, è diventato anche padre di una bambina, Emma. Francesca invece è diventata una giornalista oltre a sposarsi con Marcello Molfino col quale ha avuto tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta. Un giorno, nel corso di una rimpatriata di “quelli del mare”, si sono incontrati nuovamente. Ecco cosa aveva detto la giornalista al settimanale F: ” ricordo quella sera come una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza. Venivo da un periodo orrendo: la crisi del rapporto con mio marito, la malattia della mia migliore amica, che sarebbe morta di lì a poco. Con Claudio quella sera è come se mi fossi riappropriata della mia vita, ricordata che non ero solo una moglie e una madre ma anche una donna.”

: Francesca e Claudio, dopo il loro primo ballo insieme da piccoli, non si sono più visti per più di vent’anni. Lui è diventato un noto attore e, dalla relazione con Delfina Delletrez Fendi, è diventato anche padre di una bambina, Emma. Francesca invece è diventata una giornalista oltre a sposarsi con Marcello Molfino col quale ha avuto tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta. Un giorno, nel corso di una rimpatriata di “quelli del mare”, si sono incontrati nuovamente. Ecco cosa aveva detto la giornalista al settimanale F: ” ricordo quella sera come una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza. Venivo da un periodo orrendo: la crisi del rapporto con mio marito, la malattia della mia migliore amica, che sarebbe morta di lì a poco. Con Claudio quella sera è come se mi fossi riappropriata della mia vita, ricordata che non ero solo una moglie e una madre ma anche una donna.” Le critiche : nel 2017 Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati visti insieme a una festa e gli haters hanno preso di mira la giornalista che, però, aveva già chiuso la storia con Molfino con il quale aveva deciso di essere una famiglia ma in una forma differente.

: nel 2017 Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati visti insieme a una festa e gli haters hanno preso di mira la giornalista che, però, aveva già chiuso la storia con Molfino con il quale aveva deciso di essere una famiglia ma in una forma differente. Il matrimonio : nel 2017 Francesca e Claudio si sono sposati a Las Vegas, mentre il 21 luglio del 2018 hanno celebrato un secondo matrimonio in Italia, a Policoro.

: nel 2017 Francesca e Claudio si sono sposati a Las Vegas, mentre il 21 luglio del 2018 hanno celebrato un secondo matrimonio in Italia, a Policoro. Sanremo: nel 2019 la coppia si è trovata di fronte alla perdita del bimbo che stavano aspettando, ma sono rimasti molto uniti come hanno dimostrato al Festival di Sanremo del 2021, con quel bacio che ha fatto subito il giro del web.

nel 2019 la coppia si è trovata di fronte alla perdita del bimbo che stavano aspettando, ma sono rimasti molto uniti come hanno dimostrato al Festival di Sanremo del 2021, con quel bacio che ha fatto subito il giro del web. Nasce Atena: il 2 febbraio del 2022 è nata Atena.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: l’anniversario di matrimonio

Sabato scorso, 21 luglio 2024, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno festeggiato 7 anni di matrimonio. hanno scelto di trascorrere una giornata sull’isola di Palmarola. La giornalista ha voluto documentare tutto sui propri social, scrivendo queste parole: “c’è solo un domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole ed enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per quello che ancora – fortunatamente – sogniamo.”

Claudio Santamaria e Francesca Barra: i 50 anni dell’attore

Oltre all’anniversario di matrimonio, Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno festeggiato i 50 anni di quest’ultimo, nato il 22 luglio del 1974. La giornalista ha voluto fargli una dedica social, affermando quando sia orgogliosa di lui e di stargli accanto: “con tutte l’amore che ho, con le rughe e capelli bianchi che verranno.”