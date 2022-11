Luca Onestini è un ex calciatore nonché modello italiano. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui.

Luca Onestini è il nome di un giovanissimo ma poliedrico ragazzo che è ben noto al grande pubblico della tv italiana. Difatti, Luca Onestini è conosciuto non solo per il suo passato da sportivo, ma anche per essere stato tronista a Uomini e Donne nell’edizione 2016-2017.

Luca Onestini: biografia e carriera dell’ex tronista

Nato a Bologna (dove ha da poco comprato caso, chiarendo il suo legame indissolubile con la sua città natale) il 1 gennaio 1993 sotto il segno del Capricorno, ha avuto una promettente ma purtroppo breve carriera nel calcio fino ai 18 anni. Poi purtroppo la sua ascesa è stata interrotta da due gravi infortuni, rottura del menisco e lussazione dell’anca. Ha un ottimo legame con suo fratello, Gianmarco, anche lui noto nel mondo dello spettacolo, cui Luca si è avvicinato solo in un secondo momento.

Seguendo le orme della madre, ha scelto infatti di iscriversi a odontroiatria, ma al contempo ha cominciato a frequentare gli ambienti televisivi proprio tramite il programma di Maria de Filippi e in seguito prendendo parte al Grande Fratello Vip 2. Proprio lì è per lui cominciata una relazione amorosa di cui parleremo a breve.

Luca Onestini ha avuto successo sul piccolo schermo anche in Spagna, partecipando al reality Secret Story e addirittura vincendolo!

In Italia invece ha ottenuto il titolo di Mister Italia nel 2013 e partecipato invece in qualità di single all’edizione di Temptation Island del 2016.

Ha poi sperimentato il ruolo di attore ne “L’onore e il rispetto”, partecipato a Ciao Darwin ed è stato ospitato nel corso del programma della Rai “C’è tempo per”. Da ultimo, proprio questo novembre 2022, ha scelto di tornare dove tutto è cominciato: su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, giunto però alla settima edizione.

Luca Onestini: vita privata e curiosità

Luca Onestini, come accennato, ha conosciuto la sua ormai ex ragazza proprio tra le mura del Grande Fratello Vip: era entrato nella famosa casa in qualità di fidanzato di Soleil Sorgè, sua scelta a Uomini e Donne, salvo poi ricevere la notizia di essere stato tradito da quest’ultima con Marco Cartasegna, tronista concorrente di Luca. Il ragazzo è stato tempestivamente avvisato dal fratello, cui è toccato il brutto compito di dargli la pessima notizia.

Presa piuttosto male la cosa, si è poi “consolato” con una compagna del GF Vip: Ivana Mrazova, divenuta poi la sua fidanzata. I due sono stati insieme da allora fino ad agosto 2021, quando hanno annunciato la fine della loro storia: stando a quanto poi dichiarato da Luca, Ivana era molto gelosa di tutta la sua concentrazione sul lavoro e lo accusava di trascurarla.

Luca Onestini ha poi avuto una breve relazione con Cristina Porta, conosciuta durante il programma in Spagna, ma i due si sono lasciati dopo poco tempo e al momento il modello è ancora single.

Una delle caratteristiche peculiari di Luca Onestini in qualità di modello riguarda il suo essere affetto da vitiligine: Luca mostra spesso questo aspetto di sè per far sì che nessuno si senta a disagio nel convivere con questo problema.