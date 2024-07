Il fenomeno Taylor Swift non accenna a rallentare anzi, l’icona pop statunitense è diventata oggetto di studio in una delle Università più prestigiose e celebri al mondo, ovvero Harvard. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo corso universitario.

Taylor Swift ad Harvard: tutto sul corso universitario

Poco più di una settimana fa la star mondiale Taylor Swift ha incantato il pubblico italiano, con due concerti sold out a Milano, in quel di San Siro. L’icona pop statunitense ha fatto ballare e cantare il pubblico presente per ben tre ore, cantando tutti i suoi più grandi successi. Il fenomeno Taylor Swift è in continua ascesa, tanto che la cantante è definita come una delle donne più influenti al mondo, oltre che la cantante più ricca. Alcuni di voi non lo sanno ma Taylor Swift è diventata anche oggetto di studio in una delle università più prestigiose e conosciute al mondo, ovvero l’università di Harvard, nel Massachusetts. Il corso è stato introdotto nell’ultimo semestre dell’anno 2023/2024 e ha come titolo “Taylor Swift e il suo Mondo“. Nella descrizione del corso si leggono le seguenti parole: “oggi è l’artista country… o ex country? o Pop? nel Nord America: le sue canzoni coprono mezza dozzina di generi e il suo impatto economico cambia le città”. Sul sito dell’ateneo si legge che gli studenti saranno invitati ad approfondire alcuni temi, come il fenomeno dei fan, la cultura delle celebrità, adolescenza ed età adulta, cosa pensare dei testi bianchi, dei testi del sud, dei testi transatlantici e dei sottotesti queer.

Taylor Swift ad Harvard: la docente che ha proposto il corso sulla cantante

Come abbiamo appena visto, Taylor Swift è diventata oggetto di studio ad Harvard. L’ultimo semestre dell’anno 2023/2024 si è infatti tenuto il corso “Taylor Swift e il suo Mondo”. Ma chi è stato a proporlo? E’ stata una docente di Harvard che lo ha detto al Dipartimento di Inglese dell’ateneo e nessuno si è opposto. Ad Harvard infatti i professori hanno libertà di scelta per creare corsi elettivi a patto di fornire agli studenti anche il materiale. La docente pensava che al corso si sarebbero iscritti circa una ventina di fan della cantante, chiamati Swifties, invece si sono presentati ben 300 e in 200 hanno frequentato e concluso il corso di studi. Le lezioni, visto il gran numero di partecipanti, si sono dovute tenere in una sala da concerto all’interno del campus universitario, con un pianoforte a coda al centro.

Taylor Swift ad Harvard: la cantante statunitense come i grandi poeti della letteratura

La docente di Harvard che ha proposto e tenuto il primo corso su Taylor Swift ha raccontato di sperare di tenere il corso anche il prossimo anno scolastico. In realtà anche altre università avevano studiato la pop star americana, come il Berklee College of Music che aveva lanciato le lezioni sulle canzoni di Taylor Swfit. Anche la Stanford University aveva già lanciato delle classi ad hoc sul fenomeno Taylor Swift.