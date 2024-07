Quanto costano gli abiti da sposa scelti da Clizia Incorvaia per il matrimonio con Paolo Ciavarro? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Clizia Incorvaia: quanto costano gli abiti da sposa scelti per il matrimonio con Paolo Ciavarro

Dopo Diletta Leotta e Loris Karius, Simona Ventura e Giovanni Terzi e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente diventati marito e moglie. Il matrimonio si è celebrato in Versilia, a Forte dei Marmi, luogo molto caro allo sposo in quanto è proprio lì che i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono incontrati. Per questo giorno così speciale, Clizia Incorvaia ha scelto di indossare due abiti, uno per la prima parte della giornata, l’altro per la festa serale. Entrambi gli abiti sono firmati Galia Lahav. Il primo si tratta di un vestito strapless dalla linea liscia con dettagli in pizzo sulla scollatura. Per l’esattezza di tratta del modello Annabelle e il suo costo è di 1.840 euro. Il secondo abito è un abito più sexy, perfetto infatti per il party serale. Si tratta di un mini dress pieno di glitter, con gonna a ruota in tulle e un bustier strapless. Questo abito è il modello Hope e il suo costo è di 1.831 euro. Entrambi gli abiti sono di colore bianco.

Clizia Incorvaia: il matrimonio con Paolo Ciavarro

Il matrimonio era previsto per il mese di ottobre, ma Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di anticiparlo al 12 luglio. E’ stato un matrimonio da favola quello tra l’influencer e il conduttore televisivo, che finalmente sono diventati marito e moglie. E’ stata Eleonora Giorgi ad accompagnare Paolo all’altare, sotto lo sguardo emozionato di Massimo Ciavarro. Clizia e Paolo si sono giurati amore eterno in riva al mare, una location davvero da sogno. Tanti gli ospiti presenti a uno dei matrimoni più attesi dell’anno e, come ospite canoro, c’era la grandissima Patty Pravo, la quale ha fatto da colonna sonora al primo ballo degli sposi.

Clizia Incorvaia: la storia d’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ lì che si sono innamorati, sfidando pregiudizi e differenza di età, lei infatti all’epoca aveva 39 anni e lui 28. L’influencer, inoltre, aveva recentemente concluso la relazione con il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, dal quale ha avuto una figlia, Nina. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è continuata e, nel 2021, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Nel febbraio del 2022, è nato Gabriele. Da quando stanno insieme, la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non ha mai subito scossoni e la coppia si è sempre mostrata molto unita e affiatata. Nella notte di Capodanno è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Paolo, con tanto di anello di fidanzamento portato dal piccolo Gabriele. E adesso il loro sogno d’amore si è finalmente realizzato, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono marito e moglie.