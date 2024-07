Jennifer Lopez e Ben Affleck, ultimo tentativo di evitare il divorzio? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Lopez Affleck: come si evita il divorzio

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci circa una crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. il 16 luglio, inoltre, era il loro secondo anniversario di nozze, e i Bennifer lo hanno trascorso in due città diverse. Chi pensava che il giorno dell’anniversario sarebbe stata l’occasione per un riavvicinamento si è sbagliato. Ma, è davvero finita tra loro? A quanto pare la coppia sta facendo un ultimo tentativo per evitare il divorzio. Un insider ha rivelato al Daily Mail che Jlo e Ben Affleck stanno facendo il possibile per salvare la loro relazione e che, nonostante i documenti per il divorzio fossero già pronti, i due hanno deciso di tornare alle vecchie abitudini, cioè a fare ciò che in passato li ha fatti innamorare, ovvero lo scriversi delle lettere. Basterà per evitare il divorzio? E’ quello che sperano i tanti fan dei Bennifer.

Lopez Affleck: sono tornati a scriversi lettere

Una persona molto vicina alla coppia Ben Affleck Jennifer Lopez ha dichiarato al Daily Mail che i due sono tornati a scriversi lettere, propri come facevano in passato. Lo scriversi lettere è stato, tra l’altro, una delle cose che li ha fatti innamorare l’uno dell’altra. Jlo e l’attore statunitense si sono scritti lettere anche quando non stavano insieme, Ben Affleck aveva anche confessato di aver trovato conforto nella corrispondenza epistolare con la cantante e attrice, quando era sposato con Jennifer Garner. Nel documentario “The Greatest Love Story Never Told“, Jennifer Lopez aveva detto le seguenti parole riguardo al libro che Ben le aveva regalato e che conteneva tutte le lettere che si erano scambiato nel corso degli anni: “questo libro è un libro che Ben mi ha regalato per il nostro primo Natale insieme, contiene ogni lettera e ogni mail che ci siamo scritti 20 anni fa e oggi.”

Lopez Affleck: la storia d’amore

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è una di quelle storie che ha appassionato davvero tantissime persone, quell’amore nato quando erano entrambi molto giovani e sfociato poi nel matrimonio quando invece erano entrambi adulti e genitori, dopo ben 18 anni di separazione. Ben e Jlo si sono conosciuti nel 2001, fidanzati nel 2002 per poi lasciarsi prima del matrimonio nel 2004. Nel 2021 Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme e, questa volta, il matrimonio tra i due c’è stato. Prima si sono sposati a Las Vegas, poi hanno fatto una lussuosa cerimonia in Georgia con amici e parenti. Ecco cosa aveva scritto su Instagram Jlo dopo le nozze: “quando l’amore è vero, l’unica cosa che conta nel matrimonio è la promessa che ci facciamo l’un l’altro di amarci, prenderci cura di noi, ascoltarci, essere pazienti e buoni. Noi ci siamo promessi tutto questo. E molto altro ancora. E’ stata la notte migliore della nostra vita.” Staremo a vedere cosa succederò adesso tra i due.