Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono incontrate nel dietro le quinte di Verissimo dopo la fine del GF Vip 6 e hannos velato come sarebbe andato il loro incontro.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge: l’incontro dopo il GF Vip

Nella casa del GF Vip 6 Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno vissuto diversi momenti di tensione ma a sorpresa, durante la loro ospitata a Verissimo, tra le due le cose sarebbero per il meglio. A svelarlo è stata Manila Nazzaro, che ha dichiarato di aver parlato con l’ex collega del GF Vip nei camerini del programma.

“Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli.

Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”, ha dichiarato la showgirl.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli

Al contrario non sarebbero finite per il meglio le cose tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che all’interno del reality show hanno avuto svariati alti e bassi.

“Sono 5 mesi che sono qui, non ho mai tradito nessuno, abbiamo discusso, con Soleil si sono alzati dei muri e li abbiamo buttati giù. Io dò il cuore, lo do totalmente, ma quando sento di essere minimizzata, anche da Katia…”, aveva dichiarato Manila nella casa del GF Vip 6. Lei e Katia Ricciarelli troveranno mai il modo di chiarire? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.