È ancora aperto il televoto che decreterà chi sarà il ventesimo eliminato del Grande Fratello Vip. Il reality ha chiesto ai fan chi vorrebbero salvare tra Nathaly Caldonazzo, Barù e Federica Salemme. Per la nomination di venerdì 28 gennaio non sarà disponibile il biglietto di ritorno, quindi chi riceverà meno voti uscirà definitivamente dal gioco.

I primi sondaggi hanno delineato quali sono le preferenze del pubblico da casa: chi potrebbe lasciare l’avventura a Cinecittà?

Grande Fratello Vip, il pubblico chi salverà?

Chi riceve meno preferenze, deve uscire dalla casa. Barù, Nathaly e Federica hanno già preparato le valigie, ma solo uno di loro dovrà salutare i coinquilini e raggiungere Alfonso Signorini in studio.

I fan sono in trepidante attesa di scoprire chi sarà eliminato (oltre alle molte sorprese attese per la nuova puntata), ma i sondaggi fanno già i primi nomi, insinuando non pochi sospetti tra i telespettatori più fedeli.

Grande Fratello Vip, in arrivo il ventesimo eliminato: cosa dicono i sondaggi

Alcuni sondaggi raccolti mostrano in vetta alle preferenze Barù e Nathaly, distaccati da pochi punti percentuale. Non può dirsi lo stesso, tuttavia, per Federica: sarà la giovane vippona ad abbandonare la casa di Cinecittà?

Si tratta solo di indiscrezioni: come spesso accade, i sondaggi potranno essere stravolti. Per scoprirlo, non si può fare altro che seguire la nuova puntata del Gf Vip.