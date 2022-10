Al Grande Fratello Vip le sorprese non mancano mai e come accade in ogni casa che si rispetti, anche in questa possono verificarsi dei piccoli incidenti domestici. Protagonista di un incidente in casa, che fortunatamente si è concluso con un lieto fine, è stato il concorrente Charlie Gnocchi.

GF Vip, Charlie Gnocchi dà una testata ad una vetrata e la manda in frantumi

Nel pomeriggio di venerdì 30 settembre 2022, Charlie Gnocchi, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto un piccolo incidente all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nello specifico, lo speaker di RTL 102.5 si è schiantato contro la vetrata che fa da separè tra il salone e il giardino, distruggendola completamente e mandandola in frantumi.

Non è la prima volta che Charlie dà una testata a questa vetrata, già nelle scorse settimane infatti si era verificato un episodio simile, ma in quel caso non era stato creato alcun danno.

Charlie Gnocchi distrugge una vetrata al GF Vip: la reazione dei coinquilini

La testata data da Charlie Gnocchi alla vetrata che poi è andata in frantumi, ha generato un forte rumore, che ha spaventato non poco i coinquilini del fratello di Gene Gnocchi.

I concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono preoccupati per le condizioni di salute di Charlie e lo hanno invitato ad allontanarsi subito dalla vetrata. Per fortuna Charlie non ha riportato alcuna ferita in seguito all’incidente.

Antonino Spinalbanese a Charlie Gnocchi: “Non è colpa tua”

Un video diffuso su Twitter dai fan del reality mostra l’esatta dinamica dell’incidente che ha avuto come protagonista Charlie Gnocchi.

Nel video che sta circolando insistentemente sui social, si vede Antonino Spinalbanese, che rivolgendosi a Charlie dopo l’incidente dice:

“Li avevo avvisati. Non è colpa tua”.

L’ex di Belen Rodriguez ha dunque discolpato sin da subito il compagno d’avventura, dichiarando in sostanza che il vetro era già lesionato e che sarebbe bastata anche una piccola botta per distruggerlo.