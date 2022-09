Antonino Spinalbese è stato censurato dal GF Vip quando ha fatto il nome del figlio della sua ex, Belen Rodriguez.

Al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese si è lasciato sfuggire alcune parole sul conto di Santiago De Martino, figlio della sua ex, Belen Rodriguez. La produzione del reality show ha deciso di censurarlo, forse proprio per volere dell’ex fidanzata dell’inquilino.

Antonino Spinalbese: le parole su Santiago

In tanti tra i fan del GF Vip hanno notato che la produzione del programma abbia censurato Antonino Spinalbese che, parlando della figlia Luna Marì con Sofia Giaele, si è lasciato sfuggire anche alcune parole sul conto di Santiago De Martino, il figlio che Belen Rodriguez ha avuto insieme a suo marito, Stefano De Martino. I rapporti tra Belen e Spinalbese non sono finiti nel migliore dei modi e sembra che la showgirl non abbia gradito la sua decisione di prendere parte al GF Vip.

In particolare Belen era a conoscenza della sovraesposizione con cui, volenti o nolenti, lei e la sua famiglia si sarebbero trovati a fare i conti.

Sofia Giaele aveva chiesto ad Antonino chi avesse scelto il nome di sua figlia, Luna Marì, e lui le ha risposto che Luna è stato scelto da Santiago mentre Marì lo avrebbe aggiunto lui. Al primo accenno su Santiago però, la produzione ha deciso di silenziare il microfono dell’hair stylist.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?