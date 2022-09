Come accade ogni anno, al GF Vip c’è sempre qualche concorrente che dà una testata ad una delle tante vetrate della Casa. La prima vittima della settima edizione del reality più spiato d’Italia è Charlie Gnocchi. Il video del piccolo incidente, neanche a dirlo, è virale sui social.

GF Vip: Charlie Gnocchi dà una testata alla vetrata

Charlie Gnocchi ha avuto un piccolo incidente nella Casa del GF Vip 7. Il fratello di Gene era in giardino con Cristina Quaranta, quando ha deciso di andare in salone. E’ a questo punto che non ha visto una delle tante vetrate e ha dato una testata.

La reazione di Cristina Quaranta

Cristina è subito scoppiata a ridere. Poco dopo, però, si è sincerata delle condizioni di salute di Charlie.

“No amore, ma ti sei fatto male?“. Gnocchi, con la simpatia che da sempre lo contraddistingue, ha indicato la vetrata e ha replicato: “No, però lì c’è il segno“.

I fan rendono virale il video

Il video della testata di Gnocchi alla vetrata del GF Vip ha subito fatto il giro dei social. Tanti i commenti arrivati su Twitter: “Charlie ha tirato una testata alla vetrata STO MALISSIMO” oppure “Aiuto che botta porello” o ancora “Questa vetrata prima o poi mieterà vittime“.