Charlie Gnocchi è finito nell’occhio del ciclone dopo che ha messo in guardia Luca Salatino sull’interessamento nei suoi confronti da parte di Elenoire Ferruzzi.

Charlie Gnocchi accusato di discriminazione

In tanti tra i fan del GF Vip non hanno affatto gradito quanto detto da Charlie Gnocchi sul conto di Elenoire Ferruzzi che, nelle ultime ore, non ha fatto segreto di essersi presa una vera e propria cotta nei confronti di Luca Salatino.

Proprio parlando con il concorrente Charlie Gnocchi gli ha detto:

“Ti dico subito che io sono il primo, che dopo che ho visto le cose che fa. Se mi vedesse mia moglie, con una f..a vera, verrebbe qua e ci ammazza tutti. Con Elenoire c’è un gioco, e sei fortunato. Perché se il gioco lo facessi con una f..a che un po’ ti piacicchia. Una ragazza, non bisogna dire la parolaccia, tu potresti avere delle conseguenze“.

Mentre sui social in tanti hanno accusato il fratello di Gene Gnocchi di discriminazione, Elenoire ha difeso i suoi sentimenti e ha affermato: “Ma tu pensi che le persone siano fatte con la m***a? Una persona è fatta di carne e ossa. Io la sto interpretando in un’altra maniera? Io sono una persona che ha dei sentimenti e posso comunque provare attrazione e interesse per qualcuno. Per te era un gioco? Va bene, ok…“.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?