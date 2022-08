Charlie Gnocchi è il fratello di Gene Gnocchi... ma non solo! C'è molto altro da scoprire sul suo conto, sulla sua carriera e la sua vita.

Probabilmente il nome di Charlie Gnocchi porta con sé, nell’immediato, l’eco di quello di un’altra figura: Gene Gnocchi, comico e cabarettista molto noto. Ma anche Charlie, ovvero suo fratello ha alle spalle e all’attivo una carriera interessante che gli è valsa la fama.

Charlie Gnocchi: tutto sulla sua carriera

Charlie Gnocchi, pseudonimo di Carlo Ghiozzi, è nato a Fidenza il 29 gennaio 1963. Si tratta di un uomo di spettacolo dalle tante sfaccettature: ha esperienza come conduttore radiofonico, ma anche come pittore e personaggio del piccolo schermo. Lui stesso, nella sua biografia di Instagram si descrive in modo composito e piuttosto curioso: “Tuttologo nientologo. Radiofonico. Cittadino del mondo. Esistenzialista empirista, edonista, dovelomettista, chitarrista, scienziato del cazzeggio.”

Il suo debutto risale al 1992, quando fa coppia con Joe Violanti su Radio 105.

I due, affiatatissimi, hanno poi cambiato emittente in favore di RTL 102.5 con “Alto godimento”, un longevo programma prodotto fino al 1999. Il rapporto di Charlie Gnocchi con Radio 105 da allora non si è mai interrotto, tant’è che il venerdì, il sabato e la domenica conduce “No problem – W l’Italia”. Questa volta al suo fianco c’è Alessandro Greco.

Uno dei ruoli per cui è più noto resta però quello di “Mister Neuro”, uno tra gli inviati di Striscia La Notizia.

Il suo ruolo è quello di interrogare i personaggi politici italiani sullo spreco di denaro pubblico… un compito ingrato che qualcuno dovrà pur portare a termine.

Un’altra delle sue attività più consistenti è quella nella pittura: Charlie Gnocchi, infatti, è un pittore sperimentale. Con questa definizione abbraccia una produzione variegata che rispecchia la sua poliedricità, dalla pop art all’astrattismo. E non si tratta solo di un hobby: Charlie ha esposto a Torino, Roma, Parma, Pontassieve e Roccastrada. Ha ricevuto recensioni dal critico Paolo Fontanesi e è arrivato a produrre una mole considerevole di opere (solo 20.000 con la mocaprint!)

Charlie Gnocchi: vita privata e pubblicazioni

Riguarda la sua vita privata, Charlie Gnocchi è piuttosto riservato. Pur essendo abbastanza seguito sui social, non parla molto dell’aspetto sentimentale della sua vita e ci tiene alla privacy, mostrandosi comunque sempre aperto e disponibile con i fan.

Sappiamo tuttavia che è stato sposato, ma che il primo matrimonio è terminato con un divorzio. Dalla prima unione è nata una bambina, Carolina. Da alcuni anni invece Charlie Gnocchi ha una relazione con Elisabetta Randolfi. Dalla sua relazione con lei sono nati altri due figli: Antonio e Maria.

Oltre a Gene, Charlie ha altri fratelli: Alberto, Elena, Federico e Andy. Anche della famiglia, però, non si sa troppo e viene tenuta a riparo dalla ribalta.

Charlie Gnocchi invece ce la mette tutta per curare i suoi molteplici interessi e le sue tante doti. Difatti il condutore radiofonico ha anche pubblicato un libro con la casa editrice NPE dal titollo “Mammamoka”, un romanzo che vanta la prefazione di Vittorio Sgarbi. Ma non si tratta del suo unico romanzo: con Mondadori Editore ha infatti pubblicato un’altra storia dall’irriverente titolo “Culi e culatelli” in collaborazione con Stefano Botta, sceneggiatore bolognese.