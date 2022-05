Gf Vip 7 e Ballando con le stelle: chi parteciperà?

Su Ra1 e Canale 5 fervono i preparativi per Ballando con le stelle e il Gf Vip 7. I due seguitissimi show andranno in onda il prossimo autunno, anche se non conosciamo ancora le date precise. Nel frattempo sono emersi rumor e retroscena relativi al possibile cast di entrambi i programmi.

Le prime notizie, non ancora ufficiali, le ha fornite il settimanale Oggi.

Gf Vip 7: chi potrebbe far parte del cast?

Dalle prime indiscrezioni emerse gli autori del Grande Fratello Vip starebbero puntando sulla compagna del direttore di Libero Alessandro Sallusti: stiamo parlando di Patrizia Groppelli. Quest’ultima è una delle opinioniste più in vista nelle trasmissioni di Canale 5. Patrizia ha criticato diversi personaggi televisivi negli ultimi tempi, tra cui alcuni gieffini dellultima edizione del reality, che ha visto la vittoria di Jessica Selassié, tra cui Alex Belli e Delia Duran per il loro “amore libero”.

Caterina Balivo potrebbe andare a Ballando

Caterina Balivo potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. In tempi recenti la conduttrice è intervenuta nell’ultima puntata di Detto fatto complimentandosi con Bianca Guaccero, ma i telespettatori l’hanno vista anche nella giuria dell’ultima edizione de Il Cantante mascherato in cui Paolo Conticini ha vinto nei panni di Volpe. Il settimanale Oggi parla della presenza di Caterina al talent show come certa.