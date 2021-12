Milly Carlucci, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha interrotto la diretta in lacrime per l’addio di Sara Di Vaira alla trasmissione. Momenti di grande commozione per questa decisione.

Ballando con le Stelle, Carlucci in lacrime: l’addio di Sara Di Vaira

Era una notizia già annunciata, ma nella puntata finale di Ballando con le Stelle è arrivata l’ufficializzazione di questo addio. Dopo l’abbandono di Samanta Togni e Raimondo Todaro, Ballando con le Stelle perde un altro pezzo importante. Sara Di Vaira ha annunciato di essere pronta a lasciare la trasmissione e questa sua decisione ha colpito tutti, soprattutto Milly Carlucci. La ballerina ha annunciato la notivà durante la gara Ballando con te a cui ha partecipato la figlia Brenda, durante la scorsa puntata.

“Sono felice e soddisfatta del mio percorso e sono contenta di aver chiuso mentre mia figlia vinceva sul mio stesso palco” ha commentato.

Ballando con le Stelle, Carlucci in lacrime: un’altra perdita

La trasmissione Ballando con le Stelle, nel corso degli anni, ha subito diverse perdite. L’avventura di Sara Di Varia nel dancing show di Milly Carlucci, come maestra del fisico Valerio Rossi Albertini, eliminato nelle prime puntate, è ufficialmente finita.

La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Milly Carlucci l’ha abbracciata, dicendole che si sarebbero riviste a Il cantante mascherato. Ha poi mandato la pubblicità perché non riusciva a trattenere le lacrime.

Ballando con le Stelle, Carlucci in lacrime: Sara Di Vaira lascia dopo dieci edizioni

Sara Di Vaira, 42 anni, è una delle protagoniste storiche di Ballando con le Stelle. Fa parte del cast dal 2009, quando ballava con l’attore Maurizio Aiello. Ha partecipato in tutto a dieci edizioni e nel 2019 ha vinto con il modello svedese Lasse Matberg.