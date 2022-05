Amore al capolinea per Estefania Bernal e Roger Balduino. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la modella ha deciso di scaricare il naufrago, svelando di non aver apprezzato alcuni suoi comportamenti.

Isola: Estefania scarica Roger

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Estefania Bernal ha fornito un vero e proprio colpo di scena a Ilary Blasi.

La modella, ormai su Playa Sgamada da qualche giorno, ha scaricato Roger Balduino. Alla ragazza è bastato qualche giorno di lontananza per capire che quello che pensava essere il suo principe azzurro è solo un venditore di fumo. Estefania, davanti alla consegna di un messaggio romantico di Roger, ha vuotato il sacco, lasciando conduttrice e opinionisti senza parole.

Le motivazioni di Estefania

Estefania ha deciso di scaricare Roger perché non le sono piaciuti alcuni suoi comportamenti.

In primis, non ha apprezzato il suo atteggiamento imparziale quando ha visto apparire in Honduras l’ex fidanzata Beatrix. Balduino, infatti, si era detto “non innamorato” delle due donne, ma aveva comunque donato la collana alla Bernal per proseguire il flirt “da reality”. Come se non bastasse, arrivata su Playa Sgamada, la modella ha scoperto altre cose sul suo conto. Laura Maddaloni le ha raccontato alcuni colpi bassi che Balduino ha messo in atto nei confronti di altri concorrenti, Lory Del Santo compresa.

Come la prenderà Roger?

Estefania, quindi, ha deciso di chiudere con Roger. La cosa, però, non è ancora stata comunicata al diretto interessato. Balduino, infatti, scoprirà di essere stato scaricato nel corso della prossima diretta dell’Isola dei Famosi. Come la prenderà? Lo scopriremo presto.