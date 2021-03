La frittura di pesce e patatine è buonissima, ma ricca di grassi e condimenti, due nemici del fisico e della linea. Per cucinare in modo sano e allo stesso tempo trarne i massimi benefici, la friggitrice ad aria è sicuramente la soluzione migliore. Vediamo come sceglierla e il modello.

Friggitrice ad aria

Uno strumento che consente una cucina naturale, ma che non perde il gusto e la croccantezza dei vari alimenti da consumare. Al momento dell’acquisto della friggitrice ad aria è bene tenere a mente alcuni fattori che sono fondamentali. Prima di tutto, la capacità, ovvero il cibo che può cucinare e che si misura in litri. Ci sono modelli piccoli e utili per cucinare fino a tre persone, medie sino a 8, ma anche grandi per più soggetti, soprattutto se si è una famiglia numerosa.

Una friggitrice ad aria permette di cucinare più alimenti insieme, ma per farlo necessita di alcuni accessori, quali i separatori e le griglie che sono venduti sia insieme al prodotto, ma anche a parte. Si caratterizzano anche per varie forme: verticale od orizzontale a seconda del modello che si predilige. Il caricamento del cestello cambia da un modello all’altro.

Nelle friggitrici ad aria a sviluppo verticale, il cestello si trova in un cassetto posto a metà inferiore per cui si estrae in orizzontale. Nel modello a sviluppo orizzontale, il cestello si apre come fosse un libro e gli ingredienti si inseriscono dall’alto senza doverlo aprire ogni volta. Un elettrodomestico molto facile da usare, anche se ci sono apparecchi evoluti dotati di vari programmi e funzioni.

In alcuni modelli è possibile programmare la cottura e anche il tipo di temperatura per determinati cibi e alimenti. In alcuni si trova anche la funzione di spegnimento automatico in modo da evitare che certi alimenti possano cuocere troppo.

Friggitrice ad aria: benefici

Acquistare una friggitrice ad aria significa avere in casa un prodotto che non usa l’olio per cucinare, bensì funziona tramite il getto d’aria caldo permettendo di ottenere ottimi risultati. In questo caso, si hanno cibi molto croccanti all’esterno e morbidi all’interno. La friggitrice ad aria non ha soltanto il compito di friggere, ma anche di arrostire e grigliare le varie pietanze.

Inoltre, cucina gli alimenti in modo sano e senza tanti grassi. Una cucina del genere è l’ideale per chi segue una dieta ipocalorica e vuole perdere chili in eccesso. Usa pochissimi grassi e riduce gli odori di cottura e permette diversi modi di cucinare per dei pasti che sono sempre variegati, ma equilibrati al tempo stesso.

Un prodotto del genere permette di cucinare di tutto: pollo, patatine, verdure, ma anche dolci. Inoltre, avere la possibilità di programmi preimpostati, dei tempi di cottura, permette una maggiore flessibilità nell’uso della friggitrice ad aria e di tutti i benefici che è in grado di apportare.

Grazie a questo elettrodomestico, la pulizia è molto più rapida in quanto basta mettere il cestello in lavastoviglie. È comoda e trasportabile. Molto facile da usare, perché bisogna mettere all’interno del cestello gli alimenti da friggere, azionare il timer e attendere che siano pronti. Un prodotto salutare che aiuta a stare bene.



La migliore friggitrice ad aria

Sono diversi i modelli di friggitrice ad aria che sono disponibili in commercio, ma la migliore, secondo i consumatori, anche in base alle recensioni sul sito ufficiale del prodotto, è sicuramente Oil Free Fryer. Una friggitrice ad aria senza olio che cucina in modo sano e con pochissime calorie. Un prodotto che garantisce cibi croccanti fuori e morbidi dentro, oltre al fatto che si possano cucinare gli alimenti in vari modi.

La frittura è molto gustosa, ma eccessivamente dannosa per la salute e la circonferenza del girovita. Per conciliare gusto e salute, Oil free Fryer è il prodotto must have per la cucina. Con questa friggitrice, non solo si frigge gli alimenti, ma è possibile anche arrostire, grigliare e cuocere, oltre che tostare. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un funzionamento che ricorda quello di un forno o fornetto. Si compone di resistenze elettriche interne che, riscaldandosi, aiutano a far cuocere i cibi. Un apparecchio per il quale basta soltanto un cucchiaino di olio per poter friggere. Per cucinare con Oil Free Fryer bisogna inserire gli alimenti nel cestello insieme a un cucchiaino d’olio.

Si chiama in questo modo dal momento che funziona grazie alla ventola ad aria calda che circola nel recipiente, il cestello in questo caso, durante la cottura permettendo di preparare varie pietanze in modo uniforme e senza aggiungere olio. I consumatori ne sono entusiasti.

Per l’acquisto, bisogna semplicemente recarsi sul sito ufficiale del prodotto, in quanto non vendibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, essendo originale ed esclusivo. Basta digitare il sito ufficiale, collegarsi, riempire il modulo con i dati, inviarlo e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’operatore. Il prodotto è in promozione al costo di 99€ invece di 119 con la consegna che avviene in due giorni. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, ovvero in contanti al corriere il giorno della consegna del prodotto.