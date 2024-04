Come vestirsi con degli outfit da maranza in modo economico: i consigli

Il termine “maranza” ormai fa parte del vocabolario di tutti noi. Sono tanti i ragazzi in giro che portano il loro stile tra le strade delle città. Lo stile è caratterizzato da colori vivaci, stampe eccentriche e accessori, caratteristiche che permettono ai giovani di esprimere la loro personalità. Non necessariamente in questo modo significa spendere molto. In questo articolo, vi daremo alcuni consigli su come creare outfit maranza in modo economico.

Come creare outfit maranza in modo economico

Mercatini dell’usato e negozi vintage: i mercatini dell’usato e i negozi vintage si rivelano spesso dei tesori nascosti. Dispongono di capi di marca e del passato a basso prezzo. E’ possibile trovare abiti, accessori e scarpe che si adattano perfettamente allo stile maranza. Per risparmiare e trovare altri pezzi vintage, consigliami di consultare vari siti dell’usato oppure di fare uno scambio con i vostri amici. Fai da te: una caratteristica dello stile maranza è creare degli accessori o capi fai da te. L’importante è avere prendere ispirazione dai capi dei più grandi artisti. I vestiti si possono personalizare con applicazioni, ricami o pitture per creare un qualcosa di unico senza spendere molto. Se sei alla ricerca di idee e tutorial, internet dispone di diverse fonti, dai blog di moda ai video tutorial su piattaforme come YouTube e TikTok. Investi in pezzi chiave: anche se volete risparmiare, è importante anche investire in alcuni pezzi chiave che saranno la vostra base del vostro guardaroba. Tra questi rientrano dei jeans oversize, una t-shirt con stampe, pantaloni a vita alta e una borsa colorata. Per risparmiare, consigliamo di acquistare tutto questo durante i saldi o quando sono in offerta. E’ molto importante anche darsi un budget mensile, in modo da non rischiare di spendere troppo in abbigliamento. Mescola e abbina: lo stile maranza consiste nel mixare diversi stili, che quanto meno si possano abbinare tra di loro. Fatevi trasportare dai vostri gusti e ispirazioni. Per trovare quest’ultima, consigliamo di consultare riviste di moda, siti web e account social media di influencer e fashion blogger che condividono spesso i loro outfit e suggerimenti su come abbinare i capi. Accessori: per completare gli outfit da maranza, sono necessari gli accessori. Parliamo di occhiali da sole oversize, cappelli, gioielli e calzini colorati. Per risparmiare, potete considerare l’idea di creare degli accessori, come braccialetti, collane di perle o spille.

