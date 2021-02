La fritture sono dei piatti molto buoni e prelibati, ma spesso è necessario usare l’olio per friggere che causa grassi e chili in più. Per chi preferisce una frittura più sana e senza grassi aggiunti, ecco alcuni consigli su come friggere senza olio.

Come friggere senza olio

Sono in molti a cucinare usando condimenti quali l’olio che rischia di arrecare una serie di danni alla salute e all’organismo. Per chi è a dieta e vuole dimagrire, sapere come friggere senza olio è importante per un regime alimentare più sano e ipocalorico. I cibi fritti sono un peccato di gola, ma per chi non vuole rinunciarci, è possibile ottenere un buon risultato con metodi di cottura alternativi.

Invece dell’olio è possibile utilizzare un’ alternativa molto più sana e leggera, ovvero il glucosio in polvere. Un metodo che permette di ottenere pochissimi grassi senza danni alla salute o al girovita.

Friggere senza olio è assolutamente possibile grazie al glucosio in polvere, noto anche come destrosio. Uno zucchero naturale che è considerato l’ideale per la frittura di qualsiasi piatto o alimento in quanto fonde a 150° per caramellare a 190°. Un prodotto che potete trovare e comprare un po’ ovunque.

Per usarlo, bisogna metterlo sul fuoco, aspettando che si trasformi in un liquido trasparente e, a quel punto, quando l’ebollizione è pronta, cominciate a versare dentro tutti gli alimenti che volete friggere, quali patatine, carote, pesce, ecc. In circa 2 minuti di cottura avrete una frittura croccante, gustosa e soprattutto veloce.

Come friggere senza olio: benefici

Tutti lo sanno che la frittura e gli eccessivi condimenti fanno male e sono un danno per la salute e la linea. Come friggere senza olio si può e apporta tutta una serie di benefici e vantaggi al fisico e al benessere dell’organismo, in generale. Sebbene siano cibi buoni e gustosi, bisognerebbe limitare o eliminare questi tipi di piatti.

Come friggere senza olio dona una serie di benefici e risultati. Gli alimenti fritti, come patatine, pollo o calamari, sono ricchi di grassi e una cottura senza olio aiuta a ridurne la quantità.

Friggere senza olio permette di evitare la formazione di sostanze dannose che vanno a intaccare l’organismo, come l’obesità, ma anche alcune malattie e patologie dell’apparato cardiocircolatorio, quali ictus, infarti, ecc.

Come friggere senza olio permette di consumare una alimentazione più sana e leggera. Ci sono poi una serie di utensili quali il wok, la vaporiera, il forno che permettono una frittura sana che risulti migliore e meno ricca di grassi. Al posto della cottura con olio potete anche optare per metodi di cottura alternativi, come la griglia.



