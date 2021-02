Chi ama cucinare in modo sano e leggero, stando attento alla linea, può optare per metodi di cottura alternativi. La friggitrice ad aria è uno di questi e permette di preparare gli alimenti in modo corretto e senza grassi. Ecco quale è il modello migliore e i benefici.

Friggitrice ad aria

Un elettrodomestico molto utile e fondamentale in cucina, soprattutto se si vogliono preparare cibi che siano più salutari e genuini. Si chiama friggitrice ad aria in quanto utilizza l’aria calda che è in circolazione all’interno della camera di cottura. Si distingue dalle altre friggitrici in circolazione in quanto permette un metodo di cottura molto salutare ed equilibrato per i piatti. Offre il massimo delle prestazioni e, dal momento che non usa l’olio, è l’ideale per una dieta e stare in forma.

Dal momento che, per preparare i piatti, non necessita di olio, permette anche di risparmiare da questo punto di vista. Funziona semplicemente grazie all’aria che circola nella camera interna e permette di preparare piatti che siano gustosi, croccanti e molto morbidi dall’interno.

Con questo modello di elettrodomestico, alcuni alimenti quali patatine fritte, pollo, ecc., si possono mangiare in modo tranquillo proprio perché apporta meno grassi rispetto a una frittura con olio e vari condimenti. In commercio se ne trovano di varie forme e dimensioni, anche piccole, per coloro che hanno problemi di spazio.

La forma solitamente è allungata dal design molto raffinato ed elegante. Come ogni altra friggitrice, anche quella ad aria ha un cestello che è posizionato all’interno dell’elettrodomestico in modo da risparmiare spazio. Molti modelli di friggitrice ad aria dispongono di un display che permette di mostrarvi la cottura dei vari cibi presenti all’interno.

Friggitrice ad aria: modelli e benefici

Un elettrodomestico molto usato e comune nelle case degli italiani in quanto permette di cucinare in modo salutare e sano per mantenersi in forma e avere un fisico snello. La friggitrice ad aria permette di cuocere vari alimenti, quali patatine, pollo, cotolette, ecc., in maniera del tutto automatica.

La maggior parte dei modelli che si trovano in commercio ha a disposizione una serie di programmi in modo da impostare il tipo di cottura a seconda dei cibi che si vogliono preparare e friggere. Un prodotto davvero utile per coloro che non vogliono rinunciare al gusto di un piatto, ma allo stesso tempo ci tengono a seguire una alimentazione che sia sana e corretta.

Sono l’ideale per chi vuole seguire una dieta che sia il più possibile ipocalorica e ben bilanciata. Il getto d’aria, su cui si basa il funzionamento, può essere sia in verticale, quindi dall’alto verso il basso, ma anche in orizzontale, per via delle due ventole poste ai lati.

Oltre che per la forma e la struttura, si distinguono anche per la capienza, la capacità e le varie funzionalità, oltre agli accessori di cui si compongono. Inoltre, permette di cucinare senza grassi mantenendosi leggeri. Dal momento che elimina del tutto l’olio, non c’è pericolo di avere la casa impregnata dell’odore di fritto. Un modello del genere aiuta a ridurre lo sporco in cucina usando pochissime padelle.

La miglior friggitrice ad aria

Come si è visto, i modelli di friggitrice ad aria sono davvero tantissimi in modo da venire incontro alle esigenze di ognuno, ma la migliore è Oil free fryer, consigliata e raccomandata da moltissimi consumatori in base alle opinioni sul sito ufficiale del prodotto stesso. E’ considerata la migliore friggitrice ad aria per la qualità della cottura e ai benefici riscontrati. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si tratta di una friggitrice ad aria che permette di cuocere e preparare gli alimenti senza l’uso dell’olio, in modo d’avere dei piatti sani e con pochissime calorie. Una friggitrice che vi dona cibi croccanti per la parte esterna, ma molto morbidi al suo interno. Permette di offrire varie opzioni per cucinare gli alimenti in maniera diversa.

La frittura, sebbene sia gustosa e buona, crea dei danni alla salute. L’olio porta a un aumento delle calorie e, per conciliare il gusto e la salute, Oil free fryer è la friggitrice ad aria ideale per i vostri cibi. Una friggitrice che assolve a varie funzioni, non solo la frittura, ma griglia, arrostisce, cuoce e tosta ognuno dei vostri piatti e cibi preferiti.

Si chiama in questo modo proprio perché usa aria calda per poter funzionare e donare piatti gustosi e ottimi. Funziona in modo molto simile al classico forno o fornetto che avete in cucina. A differenza di altre friggitrici classiche, permette di cucinare e friggere senza olio usando un solo cucchiaino.

Molto facile da usare: bisogna semplicemente inserire i cibi che volete all’interno del cestello, aggiungendo se volete, un cucchiaino d’olio. In questo modo si preparano ottimi piatti senza doverli friggere. Ha una ventola che permette all’aria di circolare all’interno del recipiente per preparare qualsiasi piatto.

Usare Oil free fryer permette di eliminare qualsiasi odore che solitamente si ha in caso con la frittura, evitare gli schizzi. Pulire è molto più facile e rapido. Un apparecchio comodo che potete anche trasportare fuori casa. basta semplicemente azionare il timer per fare in modo che frigga i vostri piatti. Inoltre, i cibi sono cotti e fritti in modo salutare.

Per chi fosse interessato all’acquisto di Oil free fryer, sappiate che, essendo un prodotto originale ed esclusivo, l’unico modo è tramite il sito ufficiale al quale bisogna collegarsi, riempire il modulo di richiesta e inviare l’ordine. La friggitrice ad aria è in offerta al costo di 99 € invece di 119 con la spedizione gratis. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito oppure in contanti alla consegna al corriere.