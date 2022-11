La fidanzata di Francesco Oppini, Francesca Viverit, si è laureata. La bella notizia è stata resa pubblica dal figlio di Alba Parietti che, via Instagram, le ha fatto una bellissima dedica.

Da qualche tempo, Francesco Oppini ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Viverit.

Da quel momento, i due non si sono più nascosti, condividendo sui social attimi di quotidianità. Nelle ultime ore, il figlio di Alba Parietti ha annunciato un grande traguardo della sua dolce metà: Francesca si è laureata in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università degli Studi di Milano.

A didascalia di una serie di scatti che ritraggono la fidanzata di Oppini con la tradizionale corona d’alloro, Francesco ha scritto:

“Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la ‘vita lavorativa’ con forza, consapevolezza e dedizione. Congratulazioni Dottoressa, congratulazioni mia Dottoressa!”.