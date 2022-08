Sembra passata una vita da quando Francesco Maria Oppini giurava amore eterno all’ormai ex fidanzata Cristina Tomasini: ricordate? Era il Grande Fratello Vip 5, impossibile dimenticarlo.

L’amore, però, sa essere un’altalena e anche le storie che pensiamo possano durare all’infinito, finiscono.

Recentemente infatti Francesco Oppini è uscito allo scoperto insieme alla sua nuova fiamma, Francesca Viverit, e pare che l’amore li abbia letteralmente travolti.

Chi è Francesca Viverit e che cosa sappiamo di lei?

Francesca Viverit: chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini?

È entrata ufficialmente a fare parte del cuore dell’ex gieffino e figlio di Alba Parietti: Francesca Viverit è la nuova fidanzata di Oppini Francesco, la stessa che ha riportato in lui la serenità che da tempo stava ricercando.

Di lei non si hanno moltissime informazioni; Francesca, infatti, è assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo. A sottolineare la sua lontananza dai riflettore e dai rumors vi sono anche i social di Francesca, tutti caratterizzati dal profilo privato, proprio per avitare sguardi indiscreti e violazioni di privacy.

Leggendo la sua biografia di Instagram, però, si evince che Francesca Viverit studi Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano e abiti a Basiglio, in provincia di Milano.

Inoltre, possiamo confermare che nel suo passato risiede anche lo sport: è stata infatti una nuotatrice a livello agonistico e anche un’istruttrice di nuoto, proprio come scrive il suo profilo Facebook nelle poche righe di presentazione visibili.

Bionda e dal sorriso solare, Francesca Viverit è entrata nel cuore dell’ex gieffino e pare essere stata già presentata anche alla famiglia, Alba Parietti compresa.

A confermare la nuova love story è stato proprio Francesco Oppini, quando lo scorso 30 luglio 2022 ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto inequivocabile ufficializzando a tutti gli effetti la nuova storia. “E se poi arriva lei…”, citava la didascalia con cui l’ex gieffino ha presentato Francesca Viverit attraverso una storia di Instagram; il tutto reso ancora più romantico dalle note musicali di Fai rumore di Diodato.

Probabilmente la loro frequentazione va avanti da diversi mesi (si presume che la relazione con Cristina Tomasini si sia conclusa verso la primavera del 2022, ma non conosciamo i motivi e chi abbia lasciato chi), ma i due innamorati hanno voluto aspettare di mostrarsi alla luce del sole sin da subito, godendosi quindi la conoscenza in totale serenità e nel pieno della loro privacy. Tuttavia, gli occhi più attenti avranno sicuramente notato che l’amore tra Francesco Oppini e Francesca Viverit fosse già nell’aria da tempo: perché? I due da mesi erano spesso insieme e la bionda ragazza dal sorriso dolce e umile era spesso apparsa nelle storie di lui, intento a badare il nuovo arrivato in casa: il piccolo gatto di nome Martino.

Ancora non sappiamo molto sui dettagli della loro relazione, ma soprattutto non sappiamo che cosa starà pensando Alba Parietti della nuova fidanzata del figlio; ricordiamo infatti che la Parietti era molto affezionata all’ex fidanzata Cristina Tomasini, perciò chissà quali saranno stati i suoi pensieri in merito: non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme.