Francesco Oppini è noto soprattutto per essere il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Commerciante d’auto di professione, talvolta compare in tv a fianco dell’adorata mamma. Prossimo a diventare concorrente del Grande Fratello Vip 5, cosa sappiamo sul suo conto?

Francesco Oppini: chi è?

Classe 1982, Francesco Oppini è nato il 6 aprile a Torino da mamma Alba Parietti e papà Franco Oppini. Cresciuto nel mondo dello spettacolo, ha più volte dichiarato di non avere nessuna ambizione televisiva. Di professione, non a caso, è commerciante d’auto in un concessionario situato a Milano.

Nonostante il poco interesse nei confronti della televisione, Francesco è apparso più volte davanti alla telecamera. Il debutto è arrivato con la prima edizione del reality La Fattoria, condotto da Daria Bignardi.

In merito a questa esperienza, Oppini junior ha ammesso di averlo fatto solo per soldi. Ha dichiarato:

“Per un motivo molto semplice. Nel 2004 avevo bisogno di soldi come tutti i ragazzi. L’ho fatta per un discorso economico”.

Nel 2017, Francesco è apparso in una puntata di Scherzi a Parte, dove ha accettato di essere complice per uno scherzo ai danni di mamma Alba.

Da sempre appassionato di calcio e tifosissimo della Juventus, è telecronista sportivo della trasmissione Diretta Stadio, in onda su 7Gold. Nel 2020, Oppini è stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Francesco Oppini: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco è finito spesso nel mirino della cronaca rosa. E’ stato fidanzato con alcuni volti noti della tv, come Alessia Fabiani e Francesca Gottardi. Attualmente, è felice a fianco di una ragazza che risponde al nome di Cristina Tomasini. La giovane, originaria di Bergamo, è molto riservata e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Quando aveva solo 25 anni, il figlio di Alba e Franco ha vissuto un gravissimo lutto. Lui e la fidanzata dell’epoca rimasero coinvolti in un brutto incidente e la ragazza perse la vita. Questa tragedia lo ha segnato profondamente.