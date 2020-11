Con l’arrivo della stagione fredda arriva anche il clima ideale per rilassarsi sul divano. Prendere una coperta in plaid e del té caldo, per poi accomodarsi in compagnia di un buon film. Conoscete il termine “Netflix and chill”? Ormai è diventato parte del vocabolario comune e quale miglior occasione di metterlo in pratica se non con i film più interessanti del momento, offerti dalla piattaforma di streaming?

Film di storie vere da vedere su Netflix

Dopo l’arrivo della quarta stagione della serie tv The Crown, l’interesse per telefilm e film ispirati a storie vere sembra essere cresciuto e fortunatamente, i titoli che raccontano di grandi personalità del passato o della storia contemporanea non mancano. Ecco quindi una lista delle storie vere più interessanti da vedere su Netfix.

Rush

Scritto da Peter Morgan e diretto da Ron Howard, Rush è ambientato negli anni ’70 e racconta la storica rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Brühl). Due campioni tanto diversi tra loro ma simili nella dedizione a questo sport, che li porta a fronteggiarsi e a stimarsi reciprocamente.

The Founder

Ray Kroc, interpetato da Michael Keaton, è il fondatore dell’ormai celebre McDonald’s. La storia della sua impresa ha inizio negli anni ’50, quando allora venditore di frullatori, si imbatte nei fratelli Mac e Dick McDonald, venditori di hamburger, e propone loro di mettersi in affari, aprendo un franchising. Da qui, il resto è storia.

La teoria del tutto

Il film, valso un Oscar a Eddie Redmayne come miglior attore per la sua interpretazione, si concentra sulla biografia del famoso astrofisico Stephen Hawking. Ripercorre i suoi studi accademici partendo dall’Università di Cambridge, frequentata nei primi anni ’60, in contemporanea con la sua vita privata. Negli stessi anni conosce infatti Jane, interpretata da Felicity Jones. La donna che gli resterà accanto per tutta la vita.

Dunkirk

Christopher Nolan racconta ciò che avvenne a Dunkerque nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Germania nazista invase la Francia, e a seguito di questo avvenimento i soldati alleati si ritrovarono intrappolati proprio su quelle spiagge. Ma il coraggioso intervento di molti civili britannici arrivati per mare, permise a molti di loro di mettersi in salvo.

Il caso Spotlight

Il caso Spotlight è ambientato agli inizi degli anni 2000 e racconta una pagina molto cupa che coinvolge l’America e la Chiesa. Si tratta della scoperta della complicità che le legava, nell’insabbiamento di un gran numero di abusi su minori. A portare alla luce questo atroce scandalo furono i giornalisti del Boston Globe.

Sulla mia pelle

Alessandro Borghi indossa i panni di Stefano Cucchi per raccontare la ricostruzione della sua morte, avvenuta in carcere nel 2009, dopo alcuni maltrattamenti subiti da alcuni componenti delle Forze dell’Ordine. Il film racconta la vicenda giudiziaria di Stefano, dall’arresto per spaccio fino ai suoi ultimi giorni lontano dalla sua famiglia che ha potuto rivederlo solo quando, purtroppo, era già morto.