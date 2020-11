Ci risiamo. L’emergenza sanitaria iniziata ormai il febbraio scorso non sembra essere ancora finita e ci è stato nuovamente chiesto di rinunciare ad un po’ della nostra quotidianità per il bene comune. L’abbiamo già sperimentata, la quarantena non è semplice da affrontare, ma con un po’ di sforzo possiamo occupare ore che ci sembrano non passare mai, a casa, con diverse attività.

Cosa fare a casa in quarantena: i consigli

Affrontare la quarantena è psicologicamente provante. Per fortuna, però, ci sono diversi modi per trasformare le ore che ci sembrano interminabili e tutte uguali, in tempo di qualità. Da soli o in compagnia. Cosa fare a casa in quarantena? Scopriamo qualche attività interessante.

Esercizio fisico in casa

La quarantena può spingerci a condurre uno stile di vita sedentario. Per fortuna, invece, si può fare esercizio fisico in casa.

Chi ha a disposizione un giardino, poi, è ancora più fortunato. Sullo store del vostro smartphone esistono un sacco di applicazioni dedicate alla ginnastica in casa. Se quello che cercate invece è la compagnia, online ci sono molti corsi a cui iscriversi, dove entrerete in una classe virtuale e svolgerete gli esercizi sotto la guida di un personal trainer.

Non avete l’attrezzatura? Anche in questo caso non dovrete preoccuparvi. Un paio di bottigliette da mezzo litro piene d’acqua, una sedia e un tappetino, potranno bastare.

Tenetevi informati

In questo periodo più che mai è fondamentale tenersi informati su ciò che sta succedendo, per evitare di incappare nelle fake news e per tenere sempre allenata la nostra capacità di pensiero.

Un esercizio importante tanto quanto quello fisico.

È necessario tenersi informati non solo sull’attualità, non solo su ciò che sta accadendo nel nostro paese, ma anche nel mondo. E soprattutto, è importante tenersi informati in generale. Approfittate di Internet per leggere le notizie sulle testate online, guardate documentari o frequentate qualche corso, sempre online.

Netflix (o Amazon Prime) and chill

Avete qualche serie tv o qualche film da recuperare? Approfittatene! Tutto quello di cui avrete bisogno sarà la vostra fidata piattaforma di streaming, una coperta calda e qualche snack.

Se siete soli in casa, potrete condividere questo momento a distanza.

Alcune piattaforme streaming consentono infatti di poter guardare video in contemporanea oppure, più semplicemente, potrete far partire il video nello stesso momento.

Recuperate qualche lettura

Così come avrete qualche serie tv o film da recuperare, sarà la stessa cosa per i libri. Potrete quindi approfittare della quarantena per recuperare quei due o tre libri che avete comprato in precedenza per poi lasciarli da parte oppure potrete iniziare qualche nuova saga che avete continuato a rimandare.

Se non avete nuovi libri da leggere in casa, ma avete una bella lista da recuperare, potrete prenderli in e-book, il formato è indubbiamente molto comodo e costano anche meno rispetto al libro tradizionale. In alternativa potrete scaricare anche gli audiolibri, in questo modo qualcuno potrà leggere per voi, magari mentre vi dedicate alle pulizie oppure mentre vi rilassate con un bel bagno.

Giochi di ruolo online

Se volete provare nuove esperienze e conoscere nuove persone, provate i giochi di ruolo online. Su Internet potrete trovare diversi gruppi dedicati a questo genere di giochi. Il gioco di ruolo online vi darà la possibilità di immergervi con la fantasia in nuovi mondi, allontanandovi per un attimo, dalle mura di casa.

In alternativa potrete rispolverare un vecchio gioco da tavolo da giocare a distanza con gli amici, usufruendo di applicazioni di messaggistica istantanea come Skype o Zoom.

Aperitivi online

Non rinunciate all’uscita settimanale con la vostra comitiva o all’appuntamento romantico con la vostra dolce metà. Anche in questo caso, ciò che vi servirà saranno Skype, Zoom e il necessario per un aperitivo in compagnia.

Il brindisi con il vostro drink preferito sarà virtuale, certo, ma i momenti condivisi saranno comunque di qualità.

Stanchi dei soliti programmi in tv?

Se lo zapping tra un canale all’altro ormai vi annoia, provate YouTube o Twitch come alternativa. Su entrambe le piattaforme, ci sono molti validi creator pronti ad offrirvi l’intrattenimento che cercate in modo totalmente gratuito. Tra argomenti che riguardano la cucina, i videogiochi, la musica o il cinema, fino ad arrivare all’attualità o alla passione per un hobby, avrete l’imbarazzo della scelta.

Il vantaggio di queste due piattaforme è che offrono anche la possibilità di interagire con altri utenti in tempo reale, con i quali magari si scoprirà di condividere le stesse passioni. Quale occasione migliore per trovare nuove amicizie e scoprire di stare bene all’interno di una community?

Parola d’ordine: non arrendersi

Le soluzioni per sopravvivere alla quarantena sono veramente tante e per fortuna, la tecnologia viene in nostro soccorso per non farci sentire totalmente isolati, permettendoci di mantenere i contatti con le persone che amiamo e dandoci la possibilità di conoscere nuove persone e nuove passioni.

La parola d’ordine è non arrendersi. Non permettere alla noia e ai pensieri negativi, di invalidarci. Prendiamo questa quarantena come occasione per migliorarci e prenderci cura di noi stessi. Male non può fare, giusto?