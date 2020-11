The Crown 4 è finalmente sbarcato su Netflix. Nelle scorse stagioni la serie si è concentrata sulla Regina Elisabetta, dalla sua storia d’amore con il principe Filippo al suo impegno di regina. In questa stagione le protagoniste sono tre, e tutte donne.

Non hanno bisogno di presentazioni, perché precedute dalla loro intramontabile fama, la Regina Elisabetta II, interpretata da Olivia Colman, Diana Spencer ,“Lady D” per il popolo che tanto la adorava, interpretata da Emma Corrin e Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson. Ma scopriamo di più su The Crown 4, la nuova stagione di una delle serie tv più amate dal popolo dello streaming.

The Crown 4 su Netflix: curiosità sulla trama

La quarta stagione di questa serie di successo è ambientata a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. La storia è ormai nota a tutti. Da una parte abbiamo la monarchia, con il principe Carlo, allora scapolo d’oro della famiglia reale interpretato da Josh O’Connor, perdutamente innamorato di Camilla Parker Bowles, a cui presta il volto Emerald Fennell. Camilla però è già sposata e comunque non è all’altezza delle aspettative della Regina Elisabetta, impegnata a cercare la moglie perfetta per il figlio garantendo così il proseguimento della linea di successione.

Dall’altra parte abbiamo invece il versante politico, guidato dalla radicale Margaret Thatcher, prima donna a diventare Primo Ministro del Regno Unito. Tutti questi avvenimenti storici fanno da sfondo alla storia d’amore tutt’altro che semplice, che ha appassionato tanto i sostenitori quanto i detrattori della Famiglia Reale di tutto il mondo, quella tra il principe Carlo e la principessa Diana.

Come è ormai storicamente noto, la storia tra Carlo e Diana è stata tutt’altro che lineare. Gelosie, insicurezze, bugie e tradimenti hanno sovrastato sempre di più il sentimento più puro dell’amore. Alla luce dei fatti, la completa ed irrimediabile rottura è stata inevitabile. Diana diventa un vero e proprio fenomeno mediatico, rincorsa dai tabloid (lì nacque il fenomeno del paparazzo visto come sciacallo) e proclamata dal popolo loro principessa.

Diana, tanto amata quanto debole a causa dei mostri della bulimia e della depressione, problemi che l’affliggevano già da giovanissima e che un peso importante come quello della corona non hanno contribuito ad alleviare.

The Crown 4 racconta una donna che cercava il sostegno e l’amore di un uomo innamorato di un’altra donna.

The Crown 4: Margaret Thatcher

Della storia politica di Margaret Thatcher è stato raccontato praticamente tutto, per questo la serie si è voluta concentrare sul suo lato più umano, quello che si manifesta tra le mura di casa. Un legame profondo quello con il marito, Denis Thatcher, un rapporto a tratti difficile quello con i figli, Carol e Mark. Così come i figli della Regina Elisabetta, i gemelli, figli della Thatcher, dovevano dividere l’amore della propria madre con una nazione intera a cui la donna si dedicava con profonda dedizione.

Una visione quasi parallela alla sua storia politica, che si riflette anche nell’opinione pubblica dell’epoca. Da un lato la Thatcher era detestata per le sue prese di posizione estremamente conservatrici, ma dall’altro non si poteva fare altro che ammirarla, per la tenacia dimostrata in un mondo dominato dagli uomini.

Gli eventi storici che fanno da sfondo

Sin dalla prima stagione, The Crown cerca di raccontare la storia della famiglia reale e dell’Inghilterra di quel tempo, nel modo più realistico possibile. Per questo anche la quarta stagione già presente su Netflix, non manca di descrivere anche i fatti storici che più hanno caratterizzato quell’epoca. Tra eventi storici e fatti di cronaca, il materiale di certo non manca.

Dalla Guerra delle Falkland combattuta contro l’Argentina per il possesso delle isole Falkland, ai conflitti al Commonwealth e un particolare episodio di intrusione commesso da Michael Fagan all’interno di Buckingham Palace, ai danni della Regina Elisabetta II stessa, poiché questo riuscì ad intrufolarsi nelle sue stanze mentre questa dormiva.