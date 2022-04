Fedez ha postato sui social uno scatto ironico in compagnia della figlia Vittoria e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Fedez: la foto con la figlia

Attraverso i social Fedez si è mostrato con un filtro che simulava i capelli biondissimi di sua figlia Vittoria e ha postato una foto in cui era in compagnia della figlia e con la stessa acconciatura.

“Tale e quale al papà”, ha scritto ironico il rapper. Si dà il caso infatti che la bimba sia estremamente simile a sua moglie, Chiara Ferragni, almeno per quanto riguarda i grandi occhi azzurri e i capelli biondissimi.

Fedez: la malattia

Di recente Fedez ha dovuto affrontare una prova molto difficile: il rapper ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e per questo si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nei prossimi mesi probabilmente dovrà sottoporsi a un periodo di cure per cercare di debellare completamente il tumore.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli.

Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto”, ha dichiarato il rapper attraverso i social.