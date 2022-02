Fabrizio Moro ha confessato per la prima volta i retroscena del difficile periodo che avrebbe vissuto quando era dipendente dalle droghe.

Fabrizio Moro e la droga

Fabrizio Moro non ha mai fatto segreto di aver vissuto un periodo particolarmente buio a causa del suo abuso da sostanze e per la prima volta ha confessato per quali motivi si sarebbe avvicinato alle droghe e cosa lo avrebbe spinto un giorno a cambiare vita.

“Io feci uso di stupefacenti perché cercavo tramite le droghe un distacco dalla realtà.

[…] Iniziai a stare male, avevo paura di morire, di fare la fine di alcuni miei amici. Mi salvai grazie alla mia coscienza. Cosa mi diede la spinta? Il desiderio di realizzarmi, attraverso la mia passione per la musica. E di diventare genitore. Non mi accontentavo di rimanere lì, relegato in un contesto di periferia, disagiato e malmesso anche dal punto di vista del fisico”, ha dichiarato il cantante, che oggi ha due figli (Anita e Libero) nati dall’amore per l’ex compagna Giada Domenicone.

I figli

Il musicista ha un ottimo rapporto con i suoi due figli e ha rivelato che, a suo avviso, il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus avrà pesanti ripercussioni su di loro e sui coetanei.

“Ma temo che gli effetti veri della pandemia sulla psicologia dei ragazzi li vedremo solo tra qualche anno”, ha dichiarato il cantante, che avrebbe incoraggiato i figli a fare una vita quanto più possibile normale accanto ai loro amici.

Sanremo 2022

Al Festival di Sanremo 2022 Fabrizio Moro porta il brano Sei tu. In tanti non vedono l’ora di vedere il cantante sul palco e ascoltare la sua musica. Lo stesso Moro ha confessato come proprio la sua passione per la musica sia riuscita a salvarlo: “La musica era l’unico modo per far uscire tutto quello che avevo dentro. Ero un ragazzo molto chiuso, attraverso la chitarra ho trovato delle dimensioni umane che mi hanno aiutato ad esprimermi umanamente. Ma non volevo fare il cantautore, volevo semplicemente affermare la mia personalità. Poi ho capito che il canto era l’unico modo per riuscirci”.