Sta per arrivare su Netflix la nuova docu-serie Emergency – Primi soccorritori a New York. Per ora è stata realizzata la prima stagione, che debutterà sulla nota piattaforma streaming a partire dal 29 marzo 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli della serie.

Emergency – Primi soccorritori a New York: il cast della docu-serie

La docu-serie Emergency – Primi soccorritori a New York racconta la vita frenetica del personale medico della città di New York. La regia della nuova docu-serie è affidata ad Adi Barash e a Ruthie Shatz, così come la sceneggiatura. La produzione, invece, è sì dei due registi e produttori, ma si aggiunge anche il nome di Sophie Lilien. Il montaggio è di Ruthie Shatz ed Helen Yum, mentre le musiche sono di Uri Frost.

Per quanto riguarda il cast completo della docu-serie, però, non si hanno particolari informazioni, tant’è che lo stesso Netflix non ha inserito nella pagina di presentazione tale dettaglio. Ciò si deve alla natura stessa della docu-serie che, come dice la parola, si basa su racconti di vita vera e dunque non prevede la presenza di attori e di attrici all’interno di un set. Si parla di persone reali che lavorano nella vita di tutti i giorni, e nel corso degli episodi il pubblico avrà modo di conoscerli tutti, tra interviste e immagini di repertorio molto forti.

Quando esce Emergency – Primi soccorritori a New York?

La nuova docu-serie targata Netflix è in arrivo mercoledì 29 marzo 2023, per cui l’attesa può definirsi ufficialmente conclusa.

Di che cosa parla la docu-serie?

«Ogni chiamata è una nuova storia»: esordisce così il trailer ufficiale di Emergency – Primi soccorritori a New York. Ed è proprio su questo assunto che la nuova docu-serie targata Netflix si basa e racconta. Il progetto segue con estrema cura il personale medico della città di New York, impegnato ogni giorno a salvare vite, a trovare soluzioni e a destreggiarsi anche nei momenti di vita privata. Si tratta di un racconto emozionante, molto forte e di impatto visivo non da poco, motivo per il quale la serie è vietata ai minori di 16 anni. In Emergency – Primi soccorritori a New York si raccontano le vite dei pazienti ma si fa luce sulle frenetiche vite proprio di quei soccorritori, sempre pronti a fare del loro meglio per gli altri esseri umani.

Quanti sono gli episodi della docu-serie?

Per ora sappiamo che la prima stagione di Emergency – Primi soccorritori a New York conta un totale di 8 episodi.

Il mondo di Netflix si aggiorna ogni mese sempre di più e il 29 marzo 2023 sarà il turno della nuova e avvincente docu-serie Emergency – Primi soccorritori a New York. Un viaggio nel bel mezzo della frenesia della Grande Mela, dove medici, chirurghi, infermieri e tutte le persone interne al mondo dei soccorsi racconteranno quelle che sono le loro vite, tra gli alti e i bassi quotidiani.

Un racconto a volte struggente, ma estremamente necessario ai fini di uno specchio della verità. La docu-serie sta per arrivare e il pubblico è pronto a vivere nuove emozioni.