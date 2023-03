Il catalogo di Netflix è in continuo aggiornamento: per il mese di aprile 2023 arrivano nuovi film e nuove serie-tv molto interessanti

Netflix pensa sempre ai suoi utenti e ogni mese cerca di aggiornare al meglio il suo vastissimo catalogo. Recentemente ha annunciato in anteprima alcune delle novità che usciranno nel mese di aprile 2023: film, serie-tv, scopriamo più nel dettaglio i titoli che usciranno nel nuovo mese.

Che cosa esce su Netflix ad aprile 2023: qualche anticipazione

È in arrivo la bella stagione e Netflix si sta già impegnando ad aggiornare a pieno il suo catalogo. Il mese di marzo, nel pieno del suo corso, sta offrendo numerosi titoli nuovi al suo pubblico, ma che cosa uscirà nel mese di aprile 2023? A quanto pare la piattaforma streaming sta già lavorando alla sua biblioteca virtuale e i titoli che arriveranno potrebbero interessare il pubblico. I titoli di seguito sono ovviamente provvisori, dato che Netflix, giorno dopo giorno, aggiornerà il catalogo.

Netflix: i film/documentari in uscita nel mese di aprile 2023

5 aprile 2023: Lewis Capaldi – How I’m Feeling Now (documentario)

Il documentario racconta l’intimo e incredibile viaggio del cantante e segue tutte le tappe della sua vita e della sua carriera.

6 aprile 2023: Hunger (thriller)

La protagonista è una cuoca di talento specializzata in street food. Dopo avere accettato di formarsi sotto la guida di un noto chef arriva a spingersi oltre il limite.

7 aprile 2023 : Oh Belinda (drammatico) Una giovane attrice decide di recitare in un nuovo spot pubblicitario e da lì la sua vita cambia in modo totalmente inaspettato.

: Oh Belinda (drammatico) 7 aprile 2023: Chupa (avventura)

Alex, un giovane adolescente, va in Messico a trovare la famiglia. Lì incontra un amico a quattro zampe: si tratta di un chupacabra, nascosto nel capanno del nonno. Nascerà una forte amicizia e ci sarà una grande avventura per salvarlo.

14 aprile 2023: The Last Kingdom – Sette re devono morire (guerra)

Alexander Dreymon ritorna a vestire i panni del protagonista Uhtred, che insieme ad altri personaggi combatterà a fianco di nuovi alleati: nuove sfide, nuove battaglie e il grande obiettivo di creare un’Inghilterra unita.

19 aprile 2023: Power Rangers – Una volta e per sempre (azione)

Sono passati 30 anni e i Power Rangers si trovano nuovamente uniti per combattere una minaccia conosciuta del passato. Un grande ritorno emozionante.

27 aprile 2023: Guida turistica per innamorarsi (commedia romantica)

Un dirigente del settore turistico si reca in Vietnam per lavoro e lì conosce una donna, una guida turistica del posto. Nascerà una bella storia d’amore.

Netflix: le serie-tv in uscita nel mese di aprile 2023

2 aprile 2023: War Sailor (guerra)

Durante la seconda guerra mondiale due marinai si ritrovano a dovere sopravvivere a qualcosa di terribile.

6 aprile 2023 : Lo scontro (dramma) La serie racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante.

: Lo scontro (dramma) 7 aprile 2023: Transatlantic (dramma)

La serie si ispira alla storia vera di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo di giovani supereroi rischia la vita per aiutare più di 2000 profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti.

7 aprile 2023: Sorellanza (crime)

Una sorella e un fratello: la serie racconta le peripezie di una giornalista che si ritroverà a difendere il fratello dalla legge e ciò porterà diverse peripezie.

8 aprile 2023: Il divorzista (legal drama)

Un pianista diventato avvocato, spinto da una tragedia personale, si ritroverà a esplorare il mondo dei divorzi.

13 aprile 2023: Florida Man (crime)

La ragazza di un gangster fugge e un ex poliziotto farà ritorno in Florida per trovarla. Qualcosa, però, si complica e un semplice incarico diventerà una vera avventura.

14 aprile 2023: Queenmaker (dramma politico)

Una manager dei rischi dopo un tragico incidente fa di tutto per fare diventare sindaca un’avvocata per i diritti civili: l’obiettivo? Battere il suo ex datore di lavoro.

27 aprile 2023: L’infermiera (true crime)

Un’infermiera comincia a sospettare di una collega, forse connessa a una serie di morti di pazienti all’ospedale di Lolland Falster. La serie si basa su una storia vera.

27 aprile 2023: Sweet Tooth (fantasy, stagione numero 2)

Nel secondo capitolo della serie, Gus e un gruppo di altri ibridi si trovano a essere prigionieri del Generale Abbot, noto per usare bambini per sostenere gli esperimenti del dottor Aditya Singh, impegnato per salvare sua moglie Rani. Suspense e adrenalina conquisteranno il pubblico ancora una volta.