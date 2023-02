Netflix, i titoli in scadenza a marzo 2023

Anche il mese di marzo 2023 sarà un mese movimentato all'interno del catalogo di Netflix. Come accade ogni mese, infatti, sono numerosi i titoli che scadranno e che scompariranno dal catalogo: scopriamo quali in modo da vederli prima della loro scadenza.

Film, serie-tv, documentari, cartoni e chi più ne ha più ne metta: ormai è assodato che il catalogo di Netflix sia ricchissimo di contenuti di ogni genere. Come accade ogni mese, però, se da una parte i titoli si aggiungono alla già fitta lista di contenuti, dall’altra ce ne sono tanti altri che scadono.

Per tale ragione, dunque, è sempre bene avere a portata di mano la lista di tutti quei contenuti che a marzo 2023 (ma vale per tutti i mesi dell’anno) saluteranno in via definitiva la piattaforma.

Che cosa scade a marzo 2023 su Netflix?

Il mese di febbraio 2023 è quasi finito e Netflix già sta cominciando a fare sapere a tutti i suoi utenti quali saranno i titoli che diranno addio alla piattaforma nel mese di marzo 2023.

Poiché la libreria digitale offerta dal sito è ricchissima, ogni mese bisogna lasciare spazio a nuove entrare e salutarne di vecchie: che cosa accadrà nel mese di marzo 2023? Quali contenuti saluteranno la piattaforma?

Titoli in scadenza su Netflix: 1° marzo 2023

The Great Raid – Un pugno di eroi (Film)

il 1° marzo 2023 sarà l’ultimo giorno disponibile per vedere il film in questione. Durante la seconda guerra mondiale un battaglione parte per una pericolosa missione per liberare i soldati americani e filippini, rimasti prigionieri dei giapponesi.

Titoli in scadenza su Netflix: 3 marzo 2023

Genitori vs Influencer (Film)

L’arte della difesa personale (Film)

Smetto quando voglio: Ad honorem (Film)

Smetto quando voglio: Masterclass (Film)

Genitori vs Influencer racconta la storia di un professore di filosofia che accidentalmente diventa un influencer: lo scopo è anche quello di placare l’ossessione della figlia adolescente nei confronti dei social media. L’arte della difesa personale, invece, è un film che racconta le vicende di una brutale rapina e le sue conseguenze sulle persone coinvolte: violenza, virilità tossica e lezioni di karate. Smetto quando voglio: ad honorem racconta invece la storia di una banda di ex professori ora in carcere che non vedono l’ora di sconfiggere un nemico particolare. Smetto quando voglio: Masterclass, infine, vede le avventure di un gruppo di ricercatori e narcotrafficanti collaborare con la polizia per risolvere una situazione scomoda.

Titoli in scadenza su Netflix: 4 marzo 2023

Under Arrest (Reality)

Le telecamere del reality seguono le vicende di alcuni agenti di polizia impegnati a risolvere crimini, aiutare i cittadini e arrestare i trasgressori della legge.

Titoli in scadenza su Netflix: 5 marzo 2023

Grenseland – Terra di confine (Serie-tv)

Pompe funebri (Reality)

Titoli in scadenza su Netflix: 6 marzo 2023

Bullet Head (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 8 marzo 2023

Bad Guys: Vile City (Serie-tv)

Judas and the Black Messiah (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 9 marzo 2023

Delitto A Porta Romana (Film)

Nati con la camicia (Film)

Tonno spiaggiato (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 11 marzo 2023

Miracle in Cell No. 7 (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 14 marzo 2023

A Korean Odyssey (Serie-tv)

Arrested Development (Serie-tv)

Pretty Little Liars (Serie-tv)

Willy, il principe di Bel-Air (Serie-tv)

Che la fine abbia inizio (Film)

The Art of Loving (Film)

The Thousand Faces of Dunjia (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 15 marzo 2023

Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar (Serie-tv kids)

Lego Jurassic World: La mostra segreta (Serie-tv kids)

Handia (Film)

La verità è che non gli piaci abbastanza (Film)

LEGO Jurassic World: L’evasione di Indominus Rex (Film kids)

LEGO Marvel Super Heroes: Black Panther (Film kids)

LEGO Marvel Super Heroes: Guardiani della Galassia (Film kids)

LEGO Marvel Super Heroes: Il ritorno degli Avengers (Film kids)

LEGO: Justice league vs Bizzarro league (Film kids)

LEGO: Marvel Super Heroes: Sovralimentazione massima (Film kids)

Locked Down (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 17 marzo 2023

Gangster Squad (Film)

Oblivion (Film)

Titoli in scadenza su Netflix: 19 marzo 2023

Instant Hotel (Reality)

Masameer – Il film (Film animazione)

Titoli in scadenza su Netflix: 20 marzo 2023

Griezmann: è nata una leggenda (Documentario)

Titoli in scadenza su Netflix: 24 marzo 2023

Bigfoot Junior (Film kids)

La piccola boss (Film)

Shtisel (Film kids)

Tudum 2022: un evento globale per i fan (Show)

