Mercoledì 27 gennaio 2021, è andata in onda su Rai2 la prima puntata del docu-reality “La Caserma”. Il nuovo programma Rai, caratterizzato da logiche analoghe a quelle mostrate ne ‘Il Collegio’, segue le vicende di 21 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni.

I giovani si accingono a vivere un’avventura che si svilupperà all’insegna dell’unione del gruppo e del coraggio. Per sei puntate, i partecipanti al reality verranno confinati in una caserma in montagna, situata a Levico, in provincia di Trento. In questo contesto, non avranno alcun accesso a internet, ai dispositivi elettronici o alle comodità quotidiane ma si cimenteranno con un serrato percorso di addestramento militare. Tra i vari concorrenti della seconda puntata ci sarà Emanuele Cimadoro, chi è il ragazzo?

Emanuele Cimadoro, chi è il nuovo concorrente

Emanuele Cimadoro è uno studente di 21 anni, originario di Fino Mornasco, in provincia di Como. Il ragazzo si è definito come una persona esuberante, estremamente vivace e cronicamente indisciplinata. Il nuovo concorrente è molto socievole, ama fare scherzi e instaurare rapporti sociali. Detesta, invece, le sceglie.

Nel video di presentazione rilasciato per il docu-reality targato Rai, proprio a proposito delle sveglie, il 21enne ha scelto confidare ai telespettatori: «Quando sono a casa, svegliarmi è un forte problema».

Emanuele Cimadoro ha deciso di prendere parte a “La Caserma” per una sorta di desiderio di rivalsa su tutte le persone che non hanno voluto credere in lui. Inoltre, desidera ardentemente dimostrare di non essere un perditempo come spesso, però si definisce.

Il giovane ribelle, poi, ha un account Instagram seguito da meno di un migliaio followers. Dalla pagina creata in piattaforma, è possibile apprendere che il 21enne è nato il 15 luglio, possiede due cani, pratica tiro con l’arco e frequenta la IATH Academy.

