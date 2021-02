Mercoledì 27 gennaio 2021, è andata in onda su Rai2 la prima puntata del docu-reality “La Caserma”. Il nuovo programma Rai, caratterizzato da logiche analoghe a quelle mostrate ne ‘Il Collegio’, segue le vicende di 21 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni.

I giovani si accingono a vivere un’avventura che si svilupperà all’insegna dell’unione del gruppo e del coraggio. Per sei puntate, i partecipanti al reality verranno confinati in una caserma in montagna, situata a Levico, in provincia di Trento. In questo contesto, non avranno alcun accesso a internet, ai dispositivi elettronici o alle comodità quotidiane ma si cimenteranno con un serrato percorso di addestramento militare. Tra i vari concorrenti della seconda puntata, prevista per il 3 febbraio, ci sarà Elia Cassardo, chi è il ragazzo?

Elia Giorgio Cassardo, chi è il nuovo concorrente

Elia Giorgio Cassardo è uno studente di 19 anni che frequenta una scuola privata di Milano, dalla quale è stato espulso a causa della cattiva condotta esibita in contesto scolastico. Il neo-concorrente de “La Caserma” ama ascoltare Fabri Fibra, è estremamente leale nei confronti dei suoi amici ed è un appassionato di sport, trai quali però predilige soprattutto il calcio e lo skateboard.

Nel video di presentazione rilasciato per il docu-reality targato Rai, il 19enne milanese ha scelto di raccontare di sé ai telespettatori affermando:

Mi ritengo uno sensibile, che però sa darsi molto coraggio. Credo di essere l’insicuro che si dà più coraggio di tutti. Sono uscito da un periodo un po’ buio. E, nel periodo buio, uno può andare incontro a brutte abitudini

Elia Cassardo ha deciso di prendere parte a “La Caserma” per avere l’opportunità di dimostrare il meglio di se stesso e dimostrare il proprio valore reale. Il giovane, inoltre, vorrebbe sdebitarsi con i suoi genitori e renderli orgogliosi, dimostrando loro fin dove può arrivare e quanti traguardi riuscirà ancora a raggiungere dopo la fine del programma.

Il 19enne, inoltre, ha un account Instagram seguito da circa 1.100 followers, prima del suo debutto nel docu-reality, creato nel corso del 2013. Dalle foto caricate sulla piattaforma, non risulta che il ragazzo abbia legami sentimentali ma che sia, fino a prova contraria, ancora single.

