Al via in data 27 Gennaio in prima serata il nuovo reality della Rai “La Caserma”. Il nuovo format prevede che ventuno ragazzi vivano la vita militare per sei settimane tra prove fisiche e sfide di gruppo. Tra i partecipanti c’è anche Luca Ferettini: ecco chi è tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita.

LEGGI ANCHE: Chi è Antonio Gennarelli: tutto sul nuovo concorrente de “La Caserma”

Chi è il concorrente Luca Ferettini

Luca Ferettini nasce a Roma nel 2002. Oggi vive a Milano, dove si è trasferito per studiare economia all’università e afferma di sentirsi sicuramente più romano che milanese. Nel tempo libero scrive canzoni su basi trap che si inseriscono nel panorama del rap neomelodico, modo con cui riesce a sfogarsi nei momenti di rabbia.

Ferettini partecipa a “La Caserma” per onorare la figura del nonno. Quando Luca era piccolo il nonno faceva infatti proprio il militare e regalava sempre a suo nipote i calendari delle forze armate, in cui lui si immedesimava e sognava poi di diventare come loro.

Dice di essere stato da adolescente una testa calda, ma oggi si ritiene una persona decisamente più matura rispetto a un tempo. Ammette anche che, nonostante la nuova maturità raggiunta, capiti che in alcune occasioni la rabbia prenda il sopravvento.

È infatti curioso di scoprire come reagirà all’interno di questo contesto e dice che

Voglio vedere come, con la mia testa e le mie idee, riesco ad adattarmi a una vita così rigida.

LEGGI ANCHE: Chi è George Ciupilan: tutto sul nuovo concorrente de “La Caserma”