Come in molti ricorderanno, Elisa Isoardi è stata per diverso tempo uno dei volti di punta della televisione di Stato. Eppure, quando è stata chiusa la trasmissione “La prova del cuoco”, nei palinsesti non c’è stato più spazio per la conduttrice. Ora a quasi due anni di assenza dal piccolo schermo, le cose potrebbero cambiare.

Stando ad un’indiscrezione di Dagospia, la Rai le avrebbe proposto qualcosa di interessante.

Elisa Isoardi avrebbe incontrato Antonio Di Bella

La conduttrice, in merito ad un suo eventuale rientro in tv, avrebbe avuto un colloquio con il direttore responsabile del DayTime della Rai Antonio Di Bella. Voci di corridoio vedrebbero Elisa Isoardi in partenza con un nuovo programma che potrebbe prendere il via il prossimo autunno. In ogni caso non ci sarebbe nulla di certo e il condizionale è d’obbligo.

Quando abbiamo visto Elisa Isoardi in Rai l’ultima volta

Se si esclude “La prova del cuoco” che, come è noto, è sostituita dalla trasmissione “È sempre mezzogiorno”, abbiamo visto Elisa Isoardi soltanto altre due volte e precisamente a “Ballando con le Stelle” come concorrente e come naufraga nel reality “L’Isola dei Famosi”. Ad ogni modo poter rivedere la conduttrice al timone di un nuovo programma può solo che farci piacere.