Elisa Isoardi: “Sono in pausa forzata, il telefono squilla meno e i giorni passano”

La showgirl Elisa Isoardi è in “pausa forzata” dal piccolo schermo e ha deciso di raccontare come stia affrontando questo periodo di riposo.

Elisa Isoardi racconta la “pausa forzata” dal piccolo schermo

Dopo aver sostituito Antonella Clerici a La prova del cuoco, Elisa Isoardi aveva dismesso le vesti di conduttrice e aveva indossato quelle di concorrente, partecipando prima a Ballando con le Stelle e poi all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Conclusa la sua avventura in Honduras, tuttavia, la showgirl pare non sia stata più contattata e la sua presenza non sia stata richiesta per proposte interessanti. Per questo motivo la donna ha rivelato di trovarsi in “pausa forzata” dal piccolo schermo.

Elisa Isoardi: “Il telefono squilla meno e i giorni passano”

La situazione vissuta è stata raccontata da Elisa Isoardi durante un’intervista rilasciata a Gente, durante la quale ha spiegato: “Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi.

Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.

La showgirl, tuttavia, ha anche rivelato di aver sfruttato la pausa dal piccolo schermo per stare con la famiglia e per tenersi in forma, rivelando: “Grazie a questo supporto ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire che sono serena, carica e voglio ricominciare”.