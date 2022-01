Elisa Isoardi ha confessato che, a 39 anni compiuti, sentirebbe la mancanza di un figlio nella sua vita. La conduttrice al momento sarebb single ma, alcuni mesi fa, si era vociferato di un suo presunto ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo.

Elisa Isoardi: il desiderio di un figlio

La carriera della conduttrice Elisa Isoardi è in un periodo di stallo dopo la fine della sua avventura a La Prova del Cuoco e alcune esperienze nei reality show. La conduttrice ha affermato che, nonostante tutto, sarebbe serena e ha confessato che, quello che le mancherebbe veramente, sarebbe un figlio: “Il mio cuore sta benone, è sereno. Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me, cosa che non ho mai fatto”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima di essere donna”.

Elisa Isoardi: la vita privata

Archiviata la sua relazione con l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha iniziato a frequentare l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Dopo un periodo insieme i due si sarebbero lasciati e di recente si è vociferato che fosse in corso un ritorno di fiamma. La vicenda non è mai stata confermata dalla conduttrice e in tanti sperano di saperne presto di più.

Elisa Isoardi: la carriera

La carriera della conduttrice ha subìto una battuta d’arresto dopo il suo addio a La Prova del Cuoco. Per la conduttrice si è trattato di un periodo particolarmente difficile: “Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”, ha confessato, e ancora: “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché (…) Una pausa forzata è dura”,