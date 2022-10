Eliana Michelazzo sarebbe pronta a recarsi a Verissimo dove, con tutte le probabilità, replicherà a quanto affermato da Pamela Prati sul suo conto.

Eliana Michelazzo a Verissimo

Nelle ultime ore al GF Vip Pamela Prati è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone dipingendosi come “vittima” di non meglio precisati “truffatori”, che tutti ovviamente sanno essere Eliana Michelazzo e Donna Pamela (le sue ex manager che, finora, hanno sempre sostenuto che lei fosse perfettamente consapevole della vicenda).

A seguito di quanto affermato dalla Prati al GF Vip sembra che Eliana Michelazzo sarà ospite a Verissimo, dove con tutte le probabilità tornerà a esprimere la sua opinione sulla vicenda.

Quando era stata interrogata in merito alla notizia dell’ingresso di Pamela Prati al GF Vip, Eliana Michelazzo si era rifiutata di rilasciare dichiarazioni. “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato.

La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”, aveva detto.

Nelle scorse ore invece, dopo che l’ex Stella del Bagaglino ha raccontato la sua versione sul caso di Mark Caltagirone al GF Vip, Eliana ha sbottato scrivendo: “Non dico nulla! Però buttare merda su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!“.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?