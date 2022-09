Eliana Michelazzo è tornata a scagliarsi contro Pamela Prati, che attraverso i social ha invitato i fan a difenderla ora che sarà una concorrente del GF Vip.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Nelle prossime ore Pamela Prati varcherà la soglia della porta rossa in qualità di concorrente del GF Vip 7 e nelle scorse ore, attraverso i social, l’ex stella del Bagaglino ha invitato i fan a difenderla (forse in merito allo scandalo Mark Caltagirone, vicenda che ha fatto storcere il naso a molti in merito alla sua partecipazione al reality show).

A quanto pare Eliana Michelazzo, ex manager della Prati, non ha perso occasione per scagliarsi di nuovo contro di lei via social, e infatti ha tuonato: “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi già in difesa? Coda di paglia bagnatissima“, ha scritto.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Eliana si recherà in tv – magari come ospite al GF Vip – per tornare a infierire contro Pamela Prati.

La showgirl ha sempre scaricato su di lei e Pamela Perricciolo le responsabilità per lo scandalo Caltagirone e molti ritengono che le tre donne siano ugualmente responsabile per la vicenda (che ha generato grande clamore nel 2019).