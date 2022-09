Al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia, dal suo percorso di transizione alla scelta del suo nome.

Elenoire Ferruzzi: il nome

Originariamente il nome di Elenoire Ferruzzi era Massimo ma poi, una volta intrapreso il suo percorso di transizione, lei stessa ha svelato che si sarebbe fatta chiamare Luce fino a quando non le sarebbe capitato un episodio insolito.

Lei stessa ha raccontato al GF Vip:

“Ho deciso il mio nome in modo stranissimo. Stavo correndo da Porta Venezia verso San Babila. A un certo punto è uscito uno, io mi facevo chiamare con un altro nome all’epoca. Questo è uscito da questi bei palazzi di Porta Venezia. Lui gridava ‘Elenoire, Elenoire’. Io mi sono girata di scatto e lui mi guarda e mi dice ‘ma tu allora sei Elenoire?’. Io gli ho detto di no ma era tutto strano.

Però mi è piaciuto talmente tanto questo nome, in quella situazione, che mi sono detta ‘però questo nome mi piace tanto’. E quindi lì ho deciso che quello sarebbe stato il mio vero nome. Così è nato”, ha confessato Elenoire che, nella casa del GF Vip, ha svelato anche alcuni segreti dietro al suo look e ha parlato per la prima volta del significato delle sue lunghissime unghie rosse.

I fan sono curiosi di sapere quali altri retroscena emergeranno sulla concorrente considerata da molti un’icona della movida milanese e della comunità LGBT.