Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti della nuova edizione del GF Vip e lei stessa ha svelato al pubblico il significato che hanno per lei le sue unghie extra lunghe.

Elenoire Ferruzzi: le unghie

Con la sua irriverenza e il stile sopra le righe Elenoire Ferruzzi ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip e ovviamente in tanti hanno notato le sue unghie lunghissime laccate di rosso.

Interrogata in merito alla questione dal conduttore Alfonso Signorini, Elenoire Ferruzzi ha svelato che le unghie sarebbero vere e quale sarebbe il loro significato per lei.

“Sono la massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura”, ha affermato, e ha aggiunto: “Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco”.

Intanto in molti si chiedono se, a causa delle sue unghie, laverà i piatti come gli altri volti vip presenti nella Casa o se delegherà il compito a qualcun altro. I fan sono curiosi di sapere come proseguiranno le cose per la Ferruzzi all’interno della Casa visto che il suo ingresso era attesissimo già nelle scorse edizioni (a cui aveva dovuto rinunciare a causa del Covid).