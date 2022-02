Nella prima metà della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” i telespettatori hanno sentito più volte pronunciare le parole “cane blu” dal Dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) e da tutti gli altri protagonisti della serie. Nel corso dell’ottava puntata è stato finalmente svelato il mistero che aleggia intorno a questa particolare espressione.

Ma vi avvisiamo, se non l’avete ancora vista (che potrete comunque recuperare sulla piattaforma di streaming di RaiPlay) attenzione agli spoiler! In questo articolo sarà inevitabile farli.

Doc – Nelle tue mani: è stato svelato il mistero del cane blu

Il mistero del “cane blu”, come dicevamo, è stato finalmente svelato nel corso dell’ottava puntata della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. È ambientata nel marzo del 2020, data che come ormai tutti sappiamo, è stata tristemente segnata dall’inizio della prima ondata della pandemia da Coronavirus, quando gli ospedali erano al collasso e medici ed infermieri erano stremati ed inermi davanti alla sorte dei propri pazienti.

Il cane blu è il pupazzo che il figlio di un paziente in terapia intensiva nel Policlinico dove è ambientata la serie, con tutta la purezza e l’ingenuità di un bambino, mostra al padre intubato nel tentativo di farlo stare meglio. Secondo il bambino infatti: “il cane blu veglierà su di lui e farà in modo che non gli accada niente”.

Il cane blu è la rappresentazione del dramma della pandemia

Come già sa chi ha visto la puntata in diretta su Rai 1, purtroppo il dolce gesto del bambino non è servito a salvare il padre. Si tratta forse della puntata più straziante e traumatica della stagione, perché tutti in qualche modo abbiamo vissuto quel periodo e alcuni, più di altri, possono capire il dramma che stanno vivendo il Dottor Fanti e il suo team, un dramma che seppur nella finzione non ci è mai sembrato così tanto reale.

Lorenzo, il padre di quel bambino con il cane blu, è stata la prima vittima di Coronavirus nella serie. Un eroe che, intubato per cercare di contrastare il virus che gli aveva invaso i polmoni, aveva cercato di aiutare la compagna di stanza, anche lei intubata e in gravi difficoltà respiratorie salvandola cedendole la sua stessa bombola di ossigeno. Un’azione tanto nobile quanto purtroppo decisiva per il destino dell’uomo.

La reazione del popolo dei social

La reazione del popolo dei social alla puntata andata in onda il 10 febbraio 2022 è stata molto significativa. Sono stati tantissimi gli utenti che si sono uniti al dolore dei personaggi di finzione della serie e lo hanno fatto riempiendo i propri profili di tag, hashtag e messaggi di cordoglio legati all’episodio e al personaggio di Lorenzo.

Una sorta di lutto vissuto in maniera collettiva, scaturito dal trauma che come dicevamo, in un modo o nell’altro abbiamo vissuto tutti. Siamo certi che l’ottava puntata della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, raccontata in un mix perfetto di realtà e finzione, rimarrà sicuramente una delle più struggenti della serie, quella che più di tutte rimarrà impressa.