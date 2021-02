I personaggi dello spettacolo sono invidiati, non solo per la bella vita che conducono, ma anche per il fisico. Sono in molti a chiedersi cosa mangiano e quale è il loro regime alimentare. Vediamo come si struttura la dieta dei vip per capire quale programma dietetico seguono e i risultati che riescono a ottenere.

Dieta dei vip

Da Jennifer Lopez a Madonna sino a Ilary Blasi o Milly Carlucci, sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno un fisico invidiabile. Molti si domandano quale sia il loro segreto e come facciano a ottenere questi risultati. La dieta dei vip è un regime alimentare che seguono per mantenersi in forma e stare bene in qualsiasi momento in modo da partecipare a sfilate, eventi, ecc., senza ingrassare.

Dalle diete restrittive sino ai beveroni oppure la dieta a base di un solo alimento, come quella d’acqua o della banana, sono davvero molto particolari i programmi dietetici dei vip e l’alimentazione che assumono per apparire sempre in forma. Per esempio, Madonna non riesce a fare a meno dei suoi energy drink che le permettono di saziarsi combattendo la fame e dei semi di lino, un prodotto naturale che l’aiuta a mantenere il suo fisico stupendo all’età di 60 anni.

Beyoncé non rinuncia mai a una bevanda detox e snellente a base di sciroppo d’acero, limone e pepe. La dieta dei vip di Victoria Beckham si basa su alimenti che abbiano un pH che sia maggiore di 7. Gwyneth Paltrow opta per una alimentazione macrobiotica, stando molto attenta ai vari alimenti d’assumere e metodi di cottura.

Tra le vip italiane, sono in molte come Simona Ventura a seguire la dieta detox, disintossicante e snellente. Lo stesso Fiorello segue la dieta dinner cancelling che gli ha permesso di perdere tantissimi chili in eccesso e di essere in forma per i vari spettacoli.

Dieta dei vip: quali sono

Per perdere peso e ritrovare la forma fisica, i personaggi dello spettacolo seguono delle diete che sono specifiche e ben mirate. La dieta dei vip consta di regimi alimentari molto particolari, quali la dieta Dunkan seguita da Kate Middleton, Penelope Cruz e Nicole Kidman. Un regime che si basa su quattro fasi: d’attacco, di crociera, di consolidamento e di stabilizzazione.

Una fase della durata di una settimana a base di alimenti che sono ricchi di proteine. Sono tutte fasi che permettono di dimagrire e mantenersi in forma in base a determinati alimenti d’assumere e consumare. Madonna, Brad Pitt e altri vip seguono la dieta macrobiotica che comprende alimenti non raffinati, come verdura, frutta, legumi e cereali.

Madonna segue una dieta macrobiotica che include alimenti quali soia, tofu, ma anche alghe marine, evitando carboidrati, latticini, ecc. Reese Whiterspoon segue la Baby Food diet, che include il cibo omogeneizzato dei bambini. L’unica ammissione concessa è il pasto solido da concedersi a pranzo.

Christina Aguilera segue la dieta arcobaleno, ovvero un regime alimentare che include cibi che contengono i colori dell’arcobaleno. Quindi, via libera a cibi bianchi, rossi, verdi, ogni giorno un colore diverso. Christian Bale ha seguito una dieta dei vip molto particolare per rimettersi in forma per un ruolo, ovvero un frutto e scatoletta di tonno.



