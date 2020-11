Sono diverse le diete che promettono di perdere tantissimi chili in eccesso e donare vari benefici. Una delle più in voga e apprezzate, seguita anche da Fiorello che gli ha permesso di tornare in forma, è la dinner cancelling. Ecco di cosa si tratta e come seguirla, oltre all’integratore d’associare.

Dinner cancelling

Una dieta nota soprattutto perché ha cominciato a seguirla con una certa costanza e assiduità Fiorello, il mattatore della televisione. Una dieta, come lui stesso ha ammesso, che lo ha aiutato a ottenere risultati ottimi in poco tempo e tornare in forma smagliante. In realtà, la dieta dinner cancelling, letteralmente dieta senza cena, è un regime che esiste già da moltissimo tempo grazie a Dieter Grabbe.

Si tratta di un esperto del settore che ha cominciato a proporla al pubblico circa 20 anni fa, ma che grazie a Fiorello sta prendendo sempre più piede ottenendo piacevoli riscontri.

Grabbe ha scritto anche un libro dal titolo appunto Dinner cancelling in cui spiega il funzionamento e i dettami di questo particolare, ma efficace, regime alimentare.

Secondo lo stesso Grabbe, ma anche in base al parere di Fiorello, sembra che questa dieta funzioni davvero per tornare in forma perdendo i chili in eccesso. In questo tipo di dieta l’ultimo pasto bisogna consumarlo intorno alle 17 per poi non mangiare più nulla fino al giorno successivo.

Tre volte a settimana, al posto della cena, bisogna consumare snack leggeri e bevande che siano ricche di vari nutrienti.

La dieta dinner cancelling è un modello di digiuno intermittente che segue lo schema 16:8 in base al quale bisogna digiunare per almeno 16 ore e nelle restanti 8 potete mangiare, ma in modo bilanciato ed equilibrato. Durante il digiuno, l’unica cosa che è ammessa sono le bevande come acqua e tisane, a patto che siano senza zucchero o dolcificanti.

Dinner cancelling: benefici

Una dieta che aiuta sicuramente a dimagrire e il fisico, il percorso che ha ottenuto Fiorello, nel momento in cui ha deciso di seguirla, è un esempio in tal senso. La dieta dinner cancelling, non solo aiuta a perdere peso e stare in forma, ma ha anche ottimi benefici dal punto di vista della salute, in generale.

Una dieta di questo tipo aiuta a essere giovani, soprattutto da un punto di vista mentale.

Inoltre, questo regime alimentare migliora l’umore, facendo bene al corpo. Ha proprietà disintossicanti, quindi depura, disintossica l’organismo, stimola e favorisce la produzione della melatonina, una sostanza che aumenta il sonno e il riposo.

La dieta dinner cancelling ha anche effetti sull’ormone della crescita dal momento che rallenta i processi dell’invecchiamento. È proprio il suo ideatore, ovvero Grabbe, a svelarne i vantaggi e le proprietà che un regime alimentare del genere comporta all’organismo. Aumenta la concentrazione, dona maggiore energia.

Secondo Grabbe, seguire la dieta dinner cancelling permette di dimagrire perdendo grasso corporeo in eccesso. Mantiene stabili i livelli di pressione e glicemia, oltre a tenere sotto controllo il colesterolo. Migliora, come già detto, la qualità del sonno e si ha una riduzione dei processi d’invecchiamento.



