Sono diverse le diete e i regimi alimentari che si possono sperimentare per uno stile di vita più sano e migliore. Tra le tante, la dieta mediterranea è considerata la migliore da seguire per l’anno appena incominciato per una serie di benefici. Vediamo quali sono e come seguirla nel modo migliore.

Dieta mediterranea

Più che un regime alimentare, è una vera e propria filosofia da seguire. Si tratta di uno stile di vita sano che apporta notevoli benefici, non solo al fisico, ma anche ad altri aspetti della salute in quanto aiuta a migliorare alcuni apparati, come il neurologico, cardiocircolatorio e anche altri. Apporta salute e benessere all’intero organismo. Si chiama in questo modo proprio per i paesi europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Garantisce una serie di vantaggi in quanto la dieta mediterranea è nota anche per combattere o prevenire alcune patologie, anche serie, che interessano il sistema cardiocircolatorio oppure i tumori. Inoltre, nel 2010 è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Uno schema alimentare che si caratterizza per abitudini, tradizioni culturale e conoscenze che sono state tramandate dalle varie popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Si basa su alcuni alimenti e prodotti tipici, quali: i cibi di origine vegetale, quali verdura, pasta, frutta fresca, legumi, cereali, ma anche olio d’oliva da consumare soprattutto a crudo. Bisogna fare un uso moderato di carne, soprattutto bianca, oltre che di pesce e uova. Si consiglia di consumare latte e derivati.

La dieta mediterranea porta anche a consumare tantissime erbe aromatiche, quali rosmarino, timo e maggiorana per condire i vari piatti. Bisogna limitare il consumo di dolci in quanto arrecano danni al fisico, in generale. Seguire la dieta mediterranea significa apportare al proprio fisico una serie di benefici e di macronutrienti che devono essere così tripartiti:

45-60% glucidi

10-12% proteine

20-35% grassi

Dieta mediterranea: perché è la migliore

Nel 2021 molti esperti consigliano di seguire la dieta mediterranea come schema alimentare proprio per i benefici che è in grado di apportare al fisico e alla salute, in generale, dal momento che dona benessere psicofisico. Nel nuovo anno, appena cominciato, la dieta mediterranea continua a tenere il passo degli anni passati, confermando per il quinto anno consecutivo la migliore e, quindi, al primo posto della classifica.

In base alla classifica stilata da US News & World Report, è la prima al mondo, seguita soltanto dalla dieta Dash e la Flexitariana, molto semplice da seguire, proprio come la mediterranea. Non è solo una dieta per perdere peso, ma soprattutto per porre l’attenzione sulla salute dal momento che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo.

Nella dieta mediterranea bisogna seguire un regime alimentare a base di proteine, soprattutto pesce e legumi, ma anche grassi buoni come olio d’oliva e anche carboidrati, quali cereali integrali. Oltre a questi alimenti, bisogna aggiungere formaggi, soprattutto magri e stagionati, ma anche frutta e verdura.

La dieta mediterranea si segue per una serie di ragioni, soprattutto legate alla salute. Un regime o filosofia alimentare del genere previene il rischio di malattie neurodegenerative, come morbo di Alzheimer o Parkinson, oppure tumori al seno o ancora malattie metaboliche, insieme a diabete e obesità. La dieta mediterranea è parte della cultura italiana e della sua tradizione.

