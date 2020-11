Tra le tante diete che si possono seguire per essere in forma, la mediterranea è sicuramente la migliore per tutta una serie di benefici che apporta al fisico e all’organismo. La dieta mediterranea è considerata il regime migliore e ha ricevuto anche tanti premi e meriti.

Vediamo come funziona e i benefici.

Dieta mediterranea e Unesco

Il 16 novembre del 2010, l’Unesco inseriva la dieta mediterranea nel “Patrimonio intangibile dell’umanità” in quanto considerato un regime che coniuga la tradizione, la conoscenza, le competenze, che si tramandano di generazione in generazione e fornendo un senso di appartenenza e continuità per la popolazione di riferimento. In questo modo, si è intensificato un tesoro e un patrimonio che ha aspetti positivi, non solo nell’ambito ambientale ed economico, ma anche in quello della salute e del benessere.

Durante il periodo della pandemia, sembra che la dieta mediterranea sia tornata ad avere un grande valore e significato nella vita delle abitudini di molti italiani proprio per i benefici che è in grado di apportare alla salute, in generale. Sono tantissimi coloro che prediligono i prodotti tipici di questo regime, tra cui la frutta e la verdura, ma anche l’olio d’oliva, compreso la pasta proprio per i vantaggi che apporta e anche per condurre uno stile di vita molto più sano e salutare.

Un anniversario decennale che è stato celebrato anche dal Governo Italiano con una serie di progetti realizzati per festeggiare questi 10 anni. Tra i progetti si segnalano l’Ufficio per la dieta mediterranea presso il Mipaaf, oltre al portale web, ma anche ad altre tantissime tematiche in vista di Expo 2021 che si tiene a Dubai dove ci sarà un programma specifico dedicato alla dieta mediterranea e a tutti i suoi benefici.

Oltre a tutti questi progetti, vi è un altro relativo all’educazione alimentare nelle scuole e nelle università in modo da far capire l’importanza di questo regime. La dieta mediterranea non è solo un regime da seguire, ma soprattutto un modello tradizionale e uno stile di vita che è rimasto costante nel tempo. Gli ingredienti principali sono l’olio d’oliva, ma anche i cereali, la frutta, la verdura, il pesce, i latticini e moltissimo altro.

Dieta mediterranea: benefici

Un regime o meglio uno stile di vita che apporta tantissimi benefici e vantaggi alla salute, in generale. Una dieta e un modello di vita che si basa su prodotti tipici del Mediterraneo, quali olio d’oliva, frutta, pesce, verdura, ma anche legumi e cereali, uova, latticini. Una dieta di questo tipo apporta tantissimi benefici, in quanto i cibi sono ricchi di vitamine e antiossidanti che permettono di prevenire alcune patologie quali il cancro.

Scegliere di seguire la dieta mediterranea significa favorire il metabolismo e, quindi, riequilibrare il peso corporeo. L’aumento di grassi buoni, quali Omega 3 e 6 aiutano a ridurre il livello di colesterolo, con notevoli benefici sul sistema cardiovascolare in modo da diminuire il rischio di ictus oppure infarto.

Una dieta ottima anche dal punto di vista della longevità, in quanto vivano molto a lungo e soprattutto in salute. Protegge i tessuti evitando che si deteriorino con il tempo. L’olio d’oliva, uno dei prodotti tipici, è ricco di antiossidanti che prevengono le malattie del sistema nervoso, come il morbo di Alzheimer.

La dieta mediterranea aiuta ad alleggerire sia il fegato che i reni eliminando le sostanze tossiche e dannose per l’organismo. Inoltre, ha aspetti positivi, non solo sulla salute, ma anche sull’umore che migliora notevolmente.



