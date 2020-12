Sono tantissime le diete che apportano benefici, non solo per il fisico, ma anche per la salute. La migliore, tra tutte, è sicuramente la dieta mediterranea nota in tutto il mondo per le sue proprietà. Ecco quali ricette consumare e i benefici che apporta.

Dieta mediterranea: benefici

Il regime alimentare che è considerato una eccellenza della gastronomia italiana raccomandato sia da esperti che da consumatori proprio per i vantaggi e benefici che è in grado di dare. La dieta mediterranea non è solo un processo dietetico da seguire per perdere peso, ma un vero e proprio stile di vita, una filosofia alimentare. Chiamata in questo modo in quanto si sviluppa nelle aree del bacino mediterraneo e insignita patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO.

Un modello da seguire che si basa sulla piramide alimentare con una serie di cibi che si trovano alla base, tra quelli maggiormente importanti, mentre si va pian piano su si trovano tutti quegli alimenti che bisogna consumare con una certa moderazione come le carni rosse oppure i dolci che sono da eliminare o, nel caso, da consumare con una certa parsimonia.

La dieta mediterranea, proprio per gli alimenti di cui fa parte, tra cui olio d’olivo, pane, pasta, solo per citarne alcuni, apporta notevoli vantaggi e benefici, non solo al fisico, quindi alla perdita di peso, ma anche alla salute, in generale.

Un regime o filosofia del genere permette di aumentare la memoria, quindi prevenire malattie del sistema neurodegenerativo come il morbo di Alzheimer.

L’olio d’oliva, uno degli alimenti cardine, protegge dallo stress ossidativo permettendo ridurre il rischio di sviluppare malattie renali croniche. L’olio d’oliva ha una azione antinfiammatoria, anche grazie ai polifenoli di cui è ricco. La frutta e la verdura hanno un ruolo centrale in quanto apportano vitamine, sali minerali e anche proteine.

La pasta, essendo ricca di carboidrati, dona le giuste fibre che sono importanti per il sistema gastrointestinale e, quindi, l’apparato digestivo. Ha un basso impatto ambientale e riduce dal rischio di patologie riguardanti l’apparato cardiovascolare.

Dieta mediterranea: ricette

Inoltre, seguendo la dieta mediterranea sono diverse le ricette che potete preparare in modo da ottenere maggiori risultati e supporto nella perdita di peso e dei grassi in eccesso. Dal momento che la pasta, la verdura, il pesce e anche l’olio d’oliva sono i protagonisti di questo regime, ecco cosa preparare in modo che i piatti siano sempre variegati ed equilibrati.

Le insalate a base di cereali integrali mescolati a vari ortaggi sono sicuramente un pasto sano, completo e che fa bene. Riguardo al condimento, si consiglia un filo d’olio d’oliva e del succo di limone per dare sapore ai vostri piatti. Potete abbinare l’insalata anche a un contorno di ortaggi crudi oppure un centrifugato di verdure o anche un frullato per fare il pieno di vitamine.

Una ricetta della dieta mediterranea da preparare sono gli spaghetti in salsa light mediterranea. Per farlo, bisogna far cuocere in una casseruola della cipolla, pomodoro fresco, una zucchina e una carota. Non aggiungete olio, ma soltanto delle foglie di basilico e frullate il tutto finché non si compone la salsa che userete per condire i vostri spaghetti aggiungendo delle scaglie di parmigiano.

Un’altra ricetta è il cous cous alla menta con cetrioli e pomodori. Bisogna tostare il cous cous. Nel frattempo, tagliate a dadini sia i pomodori che i cetrioli. Condire il tutto con olio e menta sminuzzata. Grattugiare la scorza del limone e aggiungere un pizzico di sale.

